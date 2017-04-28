28 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Папа Римский отправляется в Каир, визит продлится два дня

время публикации: 12:12 | последнее обновление: 12:26 блог версия для печати фото
Папа Римский Франциск перед вылетом в Каир. Рим, 28 апреля 2017 года
Копты в ожидании Папы Римского. Каир, 28 апреля 2017 года
Около коптской церкви в Каире

В пятницу, 28 апреля, Папа Римский Франциск отправляется с визитом в Египет. Из Рима в Каир понтифик и сопровождающие его лица летят на борту самолета компании Alitalia.

В связи с прибытием главы римско-католической церкви в Египте введены чрезвычайные меры безопасности. Порядок в Каире и окрестностях египетской столицы обеспечивают тысячи сотрудников полиции и военнослужащих. Городские улицы, по которым должен проезжать кортеж Папы, блокированы бронетехникой.

Запланированы встречи с президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и главой коптской церкви Тавадросом. Кроме того, Франциск планирует встретиться с великим имамом мечети Аль-Азхар, где расположен один из самых авторитетных суннитских университетов.

Декларированная цель двухдневного визита: "помощь диалогу и общности христианской жизни". Апостольский визит должен продемонстрировать, что жизнь египетской христианской общины продолжается, несмотря на нападения, которые осуществляют исламисты.

За несколько недель до визита Папы Римского исламисты совершили теракты в коптских храмах в Танте и Александрии. Жертвами этих терактов стали около 50 человек. Папа Римский Франциск осудил действия террористов, выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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Пятница, 28 апреля 2017 г.
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