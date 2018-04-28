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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по объектам ХАМАСа в Газе

время публикации: 07:07 | последнее обновление: 07:39 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по объектам ХАМАСа в Газе
Военные вертолеты обстреляли позиции ХАМАСа в районе Дир эль-Балаха, в центральной части сектора
Палестинские СМИ утверждают, что при атаке на морской порт Газы ЦАХАЛ использовал беспилотные самолеты

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля поздно вечером в пятницу, 27 апреля, нанесли серию ударов по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа позже подтвердила факт воздушного удара по шести объектам ХАМАСа в Газе в ответ на пограничные провокации и попытки терактов.

В Газе заявляют, что ударом с воздуха были уничтожены две большие лодки, которые должны были принять участие в попытке прорыва морской блокады. Некоторые СМИ сообщают, что четыре человека получили ранения. Но сведения о пострадавших не подтверждают ни ХАМАС, ни минздрав Газы.

Палестинские СМИ утверждают, что при атаке на морской порт Газы ЦАХАЛ использовал беспилотные самолеты, и боевики ХАМАСа вели огонь по этим воздушным целям.

Военные не комментируют факт применения ударных БПЛА. Сообщений о причинении ущерба самолетам не поступало.

Сообщается также, что военные вертолеты обстреляли позиции ХАМАСа в районе Дир эль-Балаха, в центральной части сектора.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, передает, что по объектам боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" в районе Дир эль-Балаха и к югу от этого населенного пункта израильскими вертолетами было выпущено шесть ракет. Причинен ущерб, о пострадавших не сообщается.

ПИЦ подтверждает уничтожение двух больших лодок "флотилии свободы" в порту Газы. Но заявляет, что и в результате этой атаки пострадавших не было.

Накануне вечером "Палестинский информационный центр" опубликовал итоги пятой пятницы "марша возвращения", подведенные минздравом Газы: убиты трое, ранены 833 участника волнений. Среди пострадавших – 58 подростков и 29 женщин.

Напомним, в пятницу, 27 апреля, на границе сектора Газы возобновились беспорядки, проходящие под эгидой так называемого "марша возвращения", организованного ХАМАСом. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что у разделительного забора были зафиксированы пять основных очагов акций протеста. Всего в беспорядках принимали участие около 10 тысяч палестинцев. Участники "марша" пытались причинить ущерб разделительному забору, жгли покрышки, швыряли камни и запускали горящих воздушных змеев.

Накануне председатель исполкома террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя, выступая на пресс-конференции в Газе, заявил, что "марши возвращения" на границе сектора будут продолжаться до тех пор, пока не будет снята блокада с сектора Газы.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 апреля 2018 г.
Агентство "Маан": израильские БПЛА нанесли удар по морскому порту Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 апреля 2018 г.
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