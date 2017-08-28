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Ближний Восток

СМИ: Аббас отказался объявлять "дипломатическую войну" Израилю в ООН

время публикации: 09:15 | последнее обновление: 09:19 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас

Как сообщает лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат", председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отказался требовать от ООН и других международных организаций принятия мер против Израиля.

Согласно публикации, решение не объявлять дипломатическую войну было принято под давлением арабских лидеров, которые считают, что палестинцы должны продемонстрировать новой американской администрации готовность к возобновлению мирного процесса.

Также утверждается, что специальный представитель президента США Джеральд Кушнер попросил лидеров арабского мира предоставить американской администрации возможность сформулировать новую мирную инициативу.

Завершившийся несколько дней назад визит американской делегации в Израиль и ПНА стал вторым с начала лета 2017 года. Большинство экспертов скептически оценивают перспективы возобновления палестино-израильского диалога.

Это мнение разделяют и в палестинском руководстве, напоминая о неразберихе в администрации Дональда Трампа и расследованиях против главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу. Считая миссию Кушнера обреченной, они, тем не менее, не хотят идти на конфронтацию с США.

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