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Ближний Восток

Иракская армия сообщила об освобождении Тель Афара от джихадистов

время публикации: 08:32 | последнее обновление: 08:32 блог версия для печати фото
Тель Афар, Ирак

Пресс-служба коалиции, в которую входят иракская армия, а также шиитские и курдские ополченцы, сообщила об освобождении последнего крупного опорного пункта террористической группировки "Исламское государство" на севере Ирака – города Тель Афар.

Военные признают, что в районе населенного пункта остается один крупный очаг сопротивления – деревня аль-Айядия, расположенная в 11 километрах к северо-западу от города. Там укрепились боевики, бежавшие из центра Тель Афара.

При этом отмечается, что бои за населенный пункт продолжались всего восемь дней. Это является разительным успехом по сравнению с продолжавшейся долгие месяцы операцией по освобождению Мосула – самого крупного населенного пункта, захваченного ИГ.

Правительство начало организовывать возврат беженцев из лагерей для перемещенных лиц. Многим из них некуда возвращаться – целые кварталы Мосула и других городов превращены в руины.

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