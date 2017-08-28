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Ближний Восток

Египетские христиане требуют $5 млрд от Катара, ответственного за помощь террористам

время публикации: 08:52 | последнее обновление: 08:52 блог версия для печати фото
Египетские христиане требуют $5 млрд от Катара, ответственного за помощь террористам

Египетские христиане намерены добиваться от Катара выплаты пяти миллиардов долларов в качестве компенсации за поддержку террористических организаций в Египте, пишет сайт OrientalExpress.

Нагиб Габриил, глава Египетского союза за права человека, сказал, что эмират обязан выплатить эти деньги в качестве компенсации за теракты против коптов в Египте. По его словам, он заручился поддержкой правозащитников в Канаде и во Франции для обращения в международные судебные инстанции, пишет издание "Аль-Халидж".

Ранее Нагиб Габриил говорил, что намерен организовать кампанию "народной дипломатии" и добиваться привлечения правящей семьи Катара к суду за поддержку терроризма.

Египетский бизнесмен Нагиб Саварис недавно призвал египтян вывести инвестиции из Катара в знак протеста против поддержки, оказываемой эмиратом исламистским движениям, включая "Братьев-мусульман", и прекратить всякие торговые отношения с Дохой.

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