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Ближний Восток

Боевиков ИГ и членов их семей вывозят из Ливана в Сирию

время публикации: 14:45 | последнее обновление: 15:00 блог версия для печати фото
Боевиков ИГ и членов их семей вывозят из Ливана в Сирию

В понедельник, 28 августа, начался вывод боевиков террористической группировки "Исламское государство" с территории Ливана в Сирию, сообщил РИА Новости источник, приближенный к ливанской террористической организации "Хизбалла" (в РФ не признается террористической).

"Машины Красного Креста с 25 ранеными боевиками ИГ направились к месту сбора за погранпереходом Шейх-Али – Ар-Румият в горном районе Западного Каламуна. Следом начали движение автобусы с боевиками и членами их семей", – заявил источник в "Хизбалле".

Напомним, что утром 27 августа ливанские вооруженные силы и "Хизбалла" объявили о прекращении огня на ливано-сирийской границе, где в течение прошлой недели шли бои с "Исламским государством". Целью перемирия было заявлено проведение переговоров о судьбе ливанских солдат, захваченных боевиками ИГ в 2014 году.

Пленных боевиков ИГ пообещали отправить в Дир аз-Зур, на востоке Сирии.

Представители ИГ согласились передать "Хизбалле" тела девяти ливанских солдат, которые считались пропавшими без вести.

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