Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 28 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 28 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны восемь палестинских арабов, семеро из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операций в Абу Дисе и Бир аль-Баше найдены автоматические винтовки М-16.