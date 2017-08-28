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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 28 августа

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 06:57 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 28 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 28 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны восемь палестинских арабов, семеро из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операций в Абу Дисе и Бир аль-Баше найдены автоматические винтовки М-16.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 августа







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Понедельник, 28 августа 2017 г.
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