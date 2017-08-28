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Ближний Восток

Один из лидеров ХАМАС: "Мы готовы к переговорам с Израилем об обмене пленными"

время публикации: 18:13 | последнее обновление: 18:37 блог версия для печати фото
Лидер террористической организации ХАМАС в Газе Яхья Сануар

Яхья Сануар, возглавляющий боевое крыло ХАМАС, в интервью палестинским СМИ заявил, что лидеры сектора Газы готовы через посредника начать переговоры с Израилем об обмене пленными.

Лидер "Бригад Изаддина аль-Касама" отметил, что переговоры начнутся не раньше, чем Израиль освободит из своих тюрем всех заключенных, освобожденных в рамках сделки Шалита и арестованных вновь.

"У нас на руках козыри, благодаря которым мы чувствуем себя уверенно в том, что касается освобождения заключенных. Мы обещали нашим заключенным освободить их в рамках достойной сделки, и сделаем это", - заявил Яхья Сануар. Он также объявил, что Биньямин Нетаниягу вводит в заблуждение семьи израильтян, родные которых удерживаются в секторе Газы.

Это заявление одним из лидеров ХАМАС было сделано после того, как израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" опубликовала аудиозапись беседы с ушедшим в отставку координатором по делам пленных и пропавших без вести Лиором Лотаном. В этом интервью Лотан заявил, что ЦАХАЛ должен создать специальное подразделение, которое в случае возобновления военных действий будет заниматься захватом сотен вражеских солдат в качестве заложников. По словам Лотана, война не должна заканчиваться "со счетом 0:2" – на каждого похищенного солдата ЦАХАЛа надо брать 200 пленных. "Это само по себе не решит проблему, но существенно изменит уравнение", - подчеркивает Лотан.

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