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Ближний Восток

Взрывы в Газе: убиты офицеры полиции. Подробности

время публикации: 05:54 | последнее обновление: 08:00 блог версия для печати фото
Взрывы в Газе: убиты офицеры полиции. Подробности
Взрывы в Газе: убиты офицеры полиции. Подробности
Взрывы в Газе: убиты офицеры полиции. Подробности

Поздно вечером во вторник, 27 августа, в Газе прогремели два взрыва. Первоначально ХАМАС заявлял, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в городе, есть убитые и раненые. Однако ЦАХАЛ не брал на себя ответственность за эту атаку.

Ночью поступило сообщение об еще одном или нескольких взрывах около блокпоста полиции на западе Газы.

Минздрав Газы сообщил о троих погибших и троих раненых в результате этих атак.

МВД Газы и хамасовский "Палестинский информационный центр" называют имена погибших, все они служили в дорожной полиции: лейтенант Салама Маджид ан-Надим (32), лейтенант Уаэль Муса Мухаммад Халифа (45) и помощник полицейского Алаа Зияд аль-Гарабли (32). Судя по опубликованной информации, двое из них были активистами "Исламского джихада", один – активистом ХАМАСа.

Сообщается, что все взрывы были осуществлены около контрольно-пропускных пунктов полиции.

В МВД Газы, контролируемом ХАМАСом, заявляют, что пока не сделано однозначных выводов о причинах взрывов, но подчеркивают, что происшествие будет тщательно расследовано, а виновные – наказаны. ХАМАС наложил запрет на публикацию подробностей проводимого расследования.

СМИ пишут, что, помимо версии израильской атаки, рассматривается версия нападения неких "салафитов" или "внутренней разборки". Не исключается также, что произошла "производственная авария" при транспортировке ракет или иных взрывных устройств.

Руководство ХАМАСа не исключает косвенной причастности Израиля к этим инцидентам, намекая на то, что нападения могли осуществить некие "агенты" с целью дестабилизации ситуации в Газе.

Отметим, что взрывы в Газе прогремели вскоре после того, как военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ответ на очередной минометный обстрел израильской территории атаковали один из объектов террористической организации ХАМАС на севере сектора Газы. В результате этого удара пострадавших не было.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 августа 2019 г.
В секторе Газы произошел еще один взрыв
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 августа 2019 г.
Палестинские источники: ВВС ЦАХАЛа осуществили "точечную ликвидацию" в Газе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2019 г.
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