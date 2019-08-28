18+
28 августа 2019 г.
последняя новость: 22:33
Если завтра война, нас может ждать геополитический сюрприз
Перец мог сделать иной выбор
Беспилотные автобусы начали движение по улицам Сингапура
В школьных классах все так же тесно
Депардье продолжает фокусы с гражданством
Эммануил Виторган вновь стал отцом
Сын Валерии женился на "металлургической королевне"
Как стать умнее: 7 странных упражнений
4 шага к информационной диете
Православные тоже хотят в Кнессет
Россию подозревают в сговоре с США и Израилем
Китаю приписывают план колонизации Ближнего Востока
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:21 БПЛА ЦАХАЛа, подвергшиеся обстрелу в Ливане, выполнили миссию и вернулись в Израиль
22:01 ВВС ЦАХАЛа атаковали объект ХАМАСа в Газе
20:07 "Аль-Манар": военные обстреляли БПЛА ЦАХАЛа, нарушившие воздушное пространство Ливана
19:34 На Синае резервисты ЦАХАЛа спасли жизнь египетскому водителю, попавшему в аварию
18:46 Белый дом передумал публиковать содержание "сделки века" до выборов в Израиле
15:49 Россия предложила Турции помощь в создании боевых самолетов
14:41 Власти Йемена вновь сообщили, что занимают захваченный сеператистами Аден
13:20 В Сирии атакован район турецкого НП
12:59 ХАМАС обвиняет главу разведки ПА в попытке спровоцировать хаос в Газе
12:38 В Иране публично казнен убийца назначенного Хаменеи имама
Загрузка...
Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа атаковали объект ХАМАСа в Газе

время публикации: 22:01 | последнее обновление: 22:09 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа атаковали объект ХАМАСа в Газе
ВВС ЦАХАЛа атаковали объект ХАМАСа в Газе
ВВС ЦАХАЛа атаковали объект ХАМАСа в Газе

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по объекту ХАМАСа в северной части сектора Газы в ответ на очередной обстрел израильской территории.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" также сообщает об ударе ЦАХАЛа по объекту ХАМАСа на севере Газы. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ответный удар был нанесен вскоре после того, как из района Бейт-Лахии в сторону израильской территории была выпущена ракета. По разным данным, ракета разорвалась на территории регионального совета Хоф Ашкелон или упала в секторе Газы.

Кем был осуществлен обстрел, неизвестно. ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые инциденты на границе на ХАМАС, контролирующий Газу с лета 2007 года.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет. (по состоянию на 28 августа)

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 августа 2019 г.
Сирена системы предупреждения о ракетном обстреле прозвучала в Натив а-Асара
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 августа 2019 г.
Взрывы в Газе: убиты офицеры полиции. Подробности
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2019 г.
ЦАХАЛ нанес удар по объекту ХАМАСа в ответ на минометный обстрел
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2019 г.
Очередной обстрел из Газы: сработала система предупреждения





  Rating@Mail.ru  
Среда, 28 августа 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019