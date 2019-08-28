БПЛА ЦАХАЛа, подвергшиеся обстрелу в Ливане, выполнили миссию и вернулись в Израиль

Вечером 28 августа пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила информацию, появившуюся ранее в арабских источниках, об израильских беспилотниках, нарушивших воздушное пространство Ливана и подвергшихся там обстрелу.

Армейская пресс-служба сообщила, что оба беспилотника успешно завершили свою миссию и вернулись в Израиль.

Об очередном инциденте в воздушном пространстве Ливана одним из первых сообщил связанный с группировкой "Хизбалла" телеканал "Аль-Манар". Корреспондент телеканала передал, что военнослужащие Вооруженных сил Ливана открыли огонь в сторону двух израильских БПЛА, замеченных недалеко от города Адайса. Однако из сюжета, показанного "Аль-Манар", оставалось неясным, был ли причинен ущерб беспилотным летательным аппаратам и смогли ли они вернуться на базу.

С 25 августа, когда в южном Ливане разбился израильский разведывательный БПЛА, а второй беспилотный самолет, как сообщил телеканал "Аль-Маядин", "взорвался в воздухе", между Израилем и Ливаном сохраняется напряженность. "Хизбалла" угрожала сбивать любые летательные аппараты Израиля, нарушившие воздушное пространство страны.

Отметим, что события 25 августа происходили примерно в 2 км от побережья Средиземного моря, в 60 км от границы Израиля. Один из беспилотников был большого размера и имел, судя по опубликованным фотографиям, трехлопастной или четырехлопастной винт. Второй беспилотник был квадрокоптером с дальностью не более 10 км. По опубликованным снимкам однозначно определить их тип сложно, эксперты во мнениях расходятся.

Для израильских ударных БПЛА нетипична боевая нагрузка, подходящая под описание "изолированное взрывное устройство типа С4 и весом 5,5 килограммов".

Представитель "Хизбаллы" Мухаммад Афиф утром 25 августа в интервью Ливанскому национальному агентству заявлял: боевики "Хизбаллы" не сбивали и не взрывали израильские БПЛА. По его словам, первый израильский БПЛА упал на крышу медиа-центра "Партии Аллаха", после чего израильтяне направили второй беспилотник на поиск упавшего. Через 45 минут после аварии первого БПЛА второй беспилотник, который нес боезаряд, взорвался, что причинило значительный ущерб зданию медиа-центра "Хизбаллы". В результате взрыва три человека получили легкие ранения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля не комментирует данную информацию.

Военный аналитик сайта Ynet Рон Бен Ишай, просмотрев фотографии из Бейрута, пришел к выводу, что на крышу медиа-центра "Хизбаллы" в районе Дахия упал беспилотник, произведенный в Иране. В публикации сказано, что подобные БПЛА используют йеменские хуситы для атак против саудовцев. Но тип БПЛА в статье не указан.

Военный корреспондент 13-го телеканала Ор Геллер заявил, что, по его оценке, в пригороде Бейрута упали два иранских БПЛА.

В течение последнего года хуситы, атакуя аэропорты в Абхе и Джизане, на юго-западе Саудовской Аравии, обычно задействуют беспилотные самолеты "Касиф-2К", являющиеся сравнительно новой версией летающего боеприпаса Ababil-T производства Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA). Особенность данного БПЛА-"камикадзе" в том, что он взрывается не при поражении наземной цели, а на высоте нескольких десятков метров, поражая осколками значительную территорию.

По мнению экспертов редакции NEWSru.co.il, по фотографиям, опубликованным ливанцами в социальных сетях, сложно однозначно определить тип БПЛА, разбившихся или взорвавшихся минувшей ночью в пригороде Бейрута. Но на "Касиф-2К" ни один из них не похож.

المقاومة اللبنانية (#حزب_الله) تسقط طائرتين بدون طيار تابعتين للكيان الصهيوني في الضاحية الجنوبية..

سماء لبنان واليمن يلم تعودا للنزهة pic.twitter.com/RLvHOPQsIQ — ابراهيم السراجي (@E_alseraji) August 25, 2019

"Аль-Ахбар": США заверили Ливан, что инцидент в Бейруте не был израильской атакой

Как сообщает ливанская газета "Аль-Ахбар", близкая к группировке "Хизбалла", США проводят интенсивные консультации с ливанским руководством с целью убедить его, что инцидент, происшедший в Бейруте в ночь на 25 августа, не был израильской атакой.

Согласно информации, которую передали американцы ливанской стороне, израильский беспилотный летательный аппарат совершал разведывательный полет над Дахией, и в нем возникла неполадка. Тогда был выслан второй БПЛА, с целью уничтожить первый. Эта информация была получена государственным секретарем США Майком Помпео от израильтян.

США признают, что действия Израиля являются нарушением международного права и резолюций Совета безопасности ООН. Однако, по словам американских представителей, речь не идет об изменении правил игры.

Американцы также передали ливанской стороне, что недавняя бомбардировка иранского объекта в Сирии сорвала удар по израильской территории, и, согласно данным израильской разведки, на объекте не было людей. "У Израиля не было намерений убивать членов "Хизбаллы"", – утверждают в Вашингтоне.

При этом Израиль передал Ливану: на любую атаку с ливанской территории будет дан крайне жесткий ответ, и ответственность за возможные действия "Хизбаллы" будет нести ливанское правительство.

Противоречивые версии

По версии "Хизбаллы", Израиль планировал атаку, которая по неизвестной причине сорвалась.

По американской версии в изложении "Аль-Ахбар", речь идет о сбое во время разведывательной миссии и отправке малого беспилотника для ликвидации крупноразмерного БПЛА.

В любом случае, если исходить из того, что это действительно была израильская операция, очевидно, что перед ЦАХАЛом не стояла цель уничтожить медиа-центр "Хизбаллы", так как это могло бы привести к началу крупномасштабных боевых действий. Если бы такая задача стояла, для ликвидации упавшего БПЛА направили бы истребители, а не квадрокоптер.

Отметим, что квадрокоптер могли запустить с израильского катера или подлодки, находившихся около побережья Ливана. Но никаких сведений, подтверждающих эту версию ливанской стороной не публиковалось.

Газета Times назвала цель израильских БПЛА в Бейруте

27 августа на сайте британской газеты The Times была опубликована новая информация о недавнем инциденте с беспилотниками на южной окраине Бейрута.

Корреспондент этого издания в Бейруте Ричард Спенсер пишет, что целью израильтян были некие контейнеры с оборудованием, используемым в процессе смешивания высококачественного твердого топлива, применяемого в высокоточных ракетах.