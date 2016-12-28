Махмуд Аббас прокомментировал "ближневосточную речь" Джона Керри

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен), комментируя речь Керри, заявил, что готов к возобновлению переговоров с Израилем, если будет заморожено строительство в поселениях и Иерусалиме, и если израильские лидеры будут выполнять взятые на себя обязательства.

28 декабря госсекретарь США Джон Керри провел пресс-конференцию, полностью посвятив ее палестино-израильскому конфликту. Объясняя, почему США не воспользовались правом вето во время голосования в СБ ООН по антиизраильской резолюции, он сказал, что поселения представляют главную угрозу для будущего Израиля и являются непреодолимым препятствием к миру.

Биньямин Нетаниягу заявил, что это было "антиизраильское выступление, игнорирующее корень конфликта".