Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 28 декабря

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 28 декабря 2016 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, которые разыскивались по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, в районе Шхема в ходе специальной операции были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами, задержаны четверо подозреваемых.