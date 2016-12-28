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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 28 декабря

время публикации: 07:11 | последнее обновление: 07:11 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 28 декабря

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 28 декабря 2016 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, которые разыскивались по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, в районе Шхема в ходе специальной операции были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами, задержаны четверо подозреваемых.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 27 декабря







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Среда, 28 декабря 2016 г.
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