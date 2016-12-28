Reuters: Россия, Турция и Иран намерены поделить Сирию на зоны влияния

В среду, 28 декабря, агентство Reuters сообщило, что Россия, Турция и Иран договорились разделить на несколько неофициальных зон влияния, а Башар Асад должен остаться президентом страны еще на несколько лет.

Анонимные источники, на которые ссылается агентство, отмечают, что подобное решение позволит создать региональные автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом. При этом, как отметил источник, план находится в стадии разработки. Его еще необходимо согласовать с властями Сирии, оппозицией, а также со странами Персидского залива и США.

Агентство также цитирует гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, который заявил, что "шаг к компромиссу уже сделан".