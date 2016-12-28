28 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Reuters: Россия, Турция и Иран намерены поделить Сирию на зоны влияния

время публикации: 20:06 | последнее обновление: 20:06 блог версия для печати фото
Reuters: Россия, Турция и Иран намерены поделить Сирию на зоны влияния

В среду, 28 декабря, агентство Reuters сообщило, что Россия, Турция и Иран договорились разделить на несколько неофициальных зон влияния, а Башар Асад должен остаться президентом страны еще на несколько лет.

Анонимные источники, на которые ссылается агентство, отмечают, что подобное решение позволит создать региональные автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом. При этом, как отметил источник, план находится в стадии разработки. Его еще необходимо согласовать с властями Сирии, оппозицией, а также со странами Персидского залива и США.

Агентство также цитирует гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, который заявил, что "шаг к компромиссу уже сделан".

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 декабря 2016 г.
Anatolia: Россия и Турция согласовали план прекращения огня в Сирии с 29 декабря







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Среда, 28 декабря 2016 г.
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