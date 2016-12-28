28 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Посольство России в Дамаске подверглось обстрелу

время публикации: 18:24 | последнее обновление: 18:24 блог версия для печати фото
Посольство России в Дамаске подверглось обстрелу

Вечером 28 декабря МИД РФ сообщил, что в течение дня Российское посольство в Дамаске дважды подвергалось обстрелу.

"28 декабря в 13:00 и 13:19 (время московское) посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии, - цитирует заявление МИДа ТАСС. - Вторая - в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы".

МИД заявил, что Москва рассматривает "эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".

В министерстве иностранных дел РФ считают, что повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны быть "осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма".

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