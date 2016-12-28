28 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Бои в районе сирийского города Аль-Баб, турки заявляют о "нейтрализации" 44 боевиков ИГ

время публикации: 09:32 | последнее обновление: 09:32 блог версия для печати фото
Аль-Баб, Сирия

В настоящее время в районе города Аль-Баб, на севере Сирии, примерно в 20 км к югу от границы с Турцией, продолжаются бои между сирийскими повстанцами, которых поддерживают турецкие военные в рамках операции "Щит Евфрата", и боевиками "Исламского государства".

Турецкие военные заявляют, что только за последние сутки в районе Аль-Баба были "нейтрализованы" 44 боевика ИГ, 117 получили ранения, передает агентство Reuters.

При этом были атакованы 154 объекта ИГ, говорится в сообщении.

За тот же период, как утверждает турецкая сторона, были ранены семеро сирийских повстанцев.

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Среда, 28 декабря 2016 г.
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