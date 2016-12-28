Anatolia: Россия и Турция согласовали план прекращения огня в Сирии с 29 декабря

В среду, 28 декабря, турецкое агентство Anatolia сообщило, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии, в соответствии с которым в полночь 29 декабря будут прекращены боевые действия.

По сведениям агентства, данное соглашение не будет распространяться на "террористические организации". Список таковых не прилагается. В России к террористическим организациям однозначно относят "Исламское государство" и группировку "Джабхат Фатах аш-Шам" (прежнее название "Джабхат ан-Нусра"), ассоциированную с "Аль-Каидой", однако зачастую российские военные называют террористическими и другие группировки, воюющие против режима Башара Асада. В Турции, помимо ИГ, к террористическим организациям относят любые курдские военизированные формирования. В Дамаске террористами называют всех представителей вооруженной оппозиции.

Как пишет ТАСС, план перемирия распространяется на все районы Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции.