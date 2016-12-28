"Аль-Юм ас-Саба": палестинцы согласовывали проект резолюции СБ ООН с руководством США

Сайт египетской газеты "Аль-Юм ас-Саба" опубликовал протоколы встреч высокопоставленных представителей Палестинской национальной администрации и Соединенных Штатов Америки, состоявшихся в Вашингтоне 12-15 декабря, незадолго до голосования в Совете безопасности ООН по антиизраильской резолюции №2334.

Судя по опубликованным данным, в этих встречах участвовали с американской стороны – госсекретарь США Джон Керри, советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс и другие официальные лица, с палестинской стороны – генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат, глава палестинской контрразведки генерал-майор Маджид Фарадж, глава палестинской дипломатической миссии в Вашингтоне Маен Рашид Арикат и другие.

Каким образом протоколы этих встреч попали в редакцию египетской газеты, неизвестно. Их достоверность не подтверждается официальными лицами в Рамалле или в Вашингтоне. Публикацию "Аль-Юм ас-Саба" цитируют 28 декабря израильские СМИ, в том числе радиостанция "Решет Бет".

Судя по опубликованным протоколам, в ходе встреч обсуждалось предстоящее голосование в СБ ООН по резолюции, осуждающей израильскую поселенческую деятельность и строительство на спорных территориях, в том числе в Иерусалиме. Более того, как отмечает редакция "Аль-Юм ас-Саба", Керри, Райс и другие представители руководства США участвовали в обсуждении содержания этой резолюции.

Представители ПНА дали ясно понять, что палестинская сторона откажется признавать государство Израиль, если посольство США переведут из Тель-Авива в Иерусалим, как это планирует администрация Дональда Трампа.

В ходе встречи американские представители резко критиковали политику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, действия которого, по их оценке, приводят к срыву процесса урегулирования по формуле "два государства для двух народов". В то же время Керри и Райс убеждали Ариката и других представителей палестинского руководства в необходимости продолжения координации с Израилем действий в сфере безопасности, чтобы предотвращать террористические акты, особенно теракты-самоубийства. Кроме того, американцы рекомендовали ПНА не делать резких шагов, таких как объявление о ликвидации Палестинской автономии как административной структуры или обращение в международный трибунал в Гааге, чтобы не провоцировать администрацию Трампа.

Представители ПНА на этих встречах настаивали на том, что настало время отменить принятое руководством США в 1987 году решение признать ООП террористической организацией. Обсуждалось и проведение конференции по проблемам Ближнего Востока во Франции.

Напомним, что на 15 января 2017 года запланирована международная конференция в Париже. Израиль отказался от участия в этом форуме. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал предстоящую конференцию "современным процессом Дрейфуса", так как ожидается, что на ней будет осуждаться политика Израиля.

В начале этой недели издание "Аль-Кудс" сообщило, что госсекретарь США Джон Керри планирует представить на конференции в Париже проект так называемого рамочного соглашения между Израилем и ПНА, в соответствии с которым Палестинское государство должно быть создано на территории, базирующейся на границах 1967-го года с небольшими изменениями, 75-80% поселенцев останутся под израильским суверенитетом, а Израиль в свою очередь передаст новообразованному государству земли, находящиеся в пределах, так называемой "зеленой черты". Пропорции обмена территориями не оговариваются. План Керри требует от ПНА признания еврейского характера государства Израиль, а от Израиля – признания Палестинского государства со столицей в "Восточном Иерусалиме" (что подразумевает Керри под этим понятием, в публикации не уточнялось).

Как писал "Аль-Кудс", в рамках соглашения арабские беженцы не получат права на возвращение в Израиль, вместо этого им будет выплачена денежная компенсация. Протоколы, публикуемые газетой "Аль-Юм ас-Саба", показывают, что руководство ПНА с этим пунктом "плана Керри" не согласно.

В предложении государственного секретаря США не оговариваются параметры решения проблемы Иерусалима, однако упоминается, что в Иорданской долине будут установлены современные технические средства, эксплуатация которых будет находиться под контролем США. Ранее Израиль настаивал на долгосрочном военном присутствии в Иорданской долине после подписания соглашения об окончательном урегулировании.

В предложениях Керри отсутствует и упоминание демилитаризации Палестинского государства, однако речь идет о том, что после подписания соглашения стороны объявят о завершении конфликта.

В 2014 году Ципи Ливни, занимавшая пост министра юстиции в предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу, вела переговоры с Саибом Арикатом при посредничестве Джона Керри. Эти переговоры должны были завершиться подписанием рамочного соглашения, и, согласно публиковавшимся тогда сведениям, его параметры соответствовали тому, что намерен предложить Керри в январе 2017 года. Переговоры в 2014 году были прерваны после того, как ПНА в одностороннем порядке обратилась с просьбой о принятии в институты ООН, а Израиль отказался освободить четвертую партию террористов, в которую входили израильские арабы. С тех пор официальные переговоры между сторонами не ведутся. О намерении государственного секретаря США Джона Керри представить свои предложения по формату окончательного урегулирования между Израилем и ПНА стало известно 24 декабря, на следующий день после того, как Совет безопасности ООН утвердил резолюцию, объявившую незаконной поселенческую деятельность в Иудее, Самарии и Иерусалиме.

Резолюция №2334, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Вдобавок, резолюция призывает все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай. После того, как Египет не стал вносить эту резолюцию на голосование в СБ ООН (СМИ предполагают, что Нетаниягу и Трамп сумели убедить президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси воздержаться от этих действий), антиизраильская резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.





