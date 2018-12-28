"Бетонный поток" в Южном Ливане: реакция на уничтожение туннеля "Хизбаллы". ВИДЕО

В пятницу, 28 декабря, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой показано, как реагировали в южноливанской деревне Кафр Кила на "бетонный поток", вытекающий через вход в туннели "Хизбаллы", располагавшийся в здании завода по производству строительных блоков, который находится в непосредственной близости от границы.

На этой видеозаписи, снятой камерами наблюдения, показано, как двое ливанцев замечают вытекающий из здания завода бетон, закачанный накануне инженерным подразделением ЦАХАЛа в отверстия, пробитые в туннель "Хизбаллы" на израильской территории.

На место происшествия ливанцы пригнали специальную технику, пытаясь справиться с "бетонным потоком". Судя по опубликованным кадрам, потом эту технику пришлось вытягивать из огромной лужи бетона.

Затем ко въезду на территорию завода подогнали грузовик, который высыпал гору песка и камней, чтобы остановить разлив бетона на дорогу, проходящую рядом с заводом.

27 декабря пресс-служба ЦАХАЛа объявила о завершении процесса нейтрализации и разрушения туннелей боевиков "Хизбаллы", которые вели на израильскую территорию из южноливанской шиитской деревни Кафр Кила.

Эти туннели были проложены в сторону израильского города Метула. Боевики не успели завершить строительство, выхода из туннелей на израильской стороне не было, но они проходили за пределы пограничного забора и заканчивались вблизи от городской черты Метулы.

Вход в туннели был расположен в здании завода по производству строительных блоков, который находится в непосредственной близости от границы. При этом основной туннель проходил рядом с пограничным постом UNIFIL.

Власти Израиля подчеркивают, что прокладка этих туннелей была очередным грубым нарушением резолюции СБ ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года. Израиль возлагает ответственность за прокладку таких туннелей на правительство Ливана, так как не считает "Хизбаллу" легитимным представителем ливанских властей.

Операция "Северный щит"

4 декабря 2018 года командование Армии обороны Израиля объявило о начале масштабной операции на границе с Ливаном с целью нейтрализации боевых туннелей "Хизбаллы". Операции было присвоено кодовое название "Северный щит".

В тот же день было объявлено об обнаружении первого такого туннеля. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был частично разрушен в результате подрыва камеры наблюдения, когда к ней приблизились двое боевиков "Хизбаллы".

Второй туннель был обнаружен 6 декабря, он начинался в деревне Рамия. Вход в туннель находился под жилыми домами. Данный туннель также был нейтрализован. 8 декабря военные сообщали об обнаружении еще одного туннеля на границе с Ливаном, но позже было уточнено, что взят под контроль туннель, который вел из Рамии.

11 декабря командование ЦАХАЛа объявило об обнаружении на границе с Ливаном третьего туннеля боевиков "Хизбаллы" с момента начала операции "Северный щит".

16 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что обнаружен очередной, четвертый наступательный туннель "Хизбаллы" на границе с Ливаном. Точное месторасположение этого туннеля не публиковалось до 19 декабря. Военные отмечали, что туннель находится под контролем ЦАХАЛа и больше не представляет опасности для граждан Израиля.

18 декабря пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ видеозапись, на которой показан один из туннелей "Хизбаллы", обнаруженный ранее на израильско-ливанской границе. На видео демонстрировалось, что военные заблокировали проход по этому туннелю, используя металлические заграждения и бетонные блоки.

19 декабря ЦАХАЛ опубликовал дополнительные сведения о четвертом туннеле "Хизбаллы". В официальном сообщении было сказано, что вход в этот туннель располагается на западной окраине шиитской деревни Рамия, находящейся в непосредственной близости от границы Израиля, недалеко от израильских поселков Штула и Зарит. Данный туннель, полностью подготовленный для проведения диверсий, на несколько метров проникал за пограничный забор на израильскую территорию. С помощью этого туннеля боевики "Хизбаллы" могли оказаться в лесистой местности на территории Израиля, что затрудняло бы их обнаружение. Армейская пресс-служба также сообщала, что обнаружить туннель удалось благодаря постоянному мониторингу происходящего около границы и выявлению подозрительной активности в Рамии и к западу от этой деревни.

20 декабря, после соответствующего доклада ООН, пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила редакции NEWSru.co.il, что найденные в ходе операции "Северный щит" туннели "Хизбаллы" не имели выходов на территории Израиля. При этом было подчеркнуто, что туннели уходили вглубь израильской территории и представляли непосредственную угрозу для израильских граждан.

26 декабря пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что несколько дней назад на границе с Ливаном был обнаружен еще один туннель террора, который вел из деревни Айита аш-Шааб на израильскую территорию. Участок туннеля был уничтожен контролируемым взрывом.

27 декабря ЦАХАЛ объявил о разрушении туннелей, которые вели в сторону Метулы от южноливанской деревни Кафр Кила. В эти туннели была закачана бетонная жидкая смесь.

О ходе операции командование ЦАХАЛа регулярно информирует руководство UNIFIL. При этом официальный Иерусалим заявляет, что строительство туннелей, ведущих с территории Ливана в Израиль, являются грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года. Ответственность за эти враждебные действия Израиль возлагает не только на "Хизбаллу", но и на правительство Ливана.

Правительство Израиля информирует также власти США и стран ЕС о ходе операции "Северный щит". 12 декабря в Москве представители командования ЦАХАЛа рассказали российским коллегам о том, как проводится эта операция. 19 декабря в Израиль прибыла делегация Совета Федерации России, которую также ознакомят с ходом операции.





