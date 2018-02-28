Fox News: Иран строит под Дамаском ракетную базу, угрожающую всему Израилю

В распоряжение американского телеканала Fox News попали спутниковые фотографии, свидетельствующие, что Исламская республика Иран возводит в окрестностях Дамаска новую ракетную базу, угрожающую всей израильской территории. Снимки сделаны израильской компанией ImageSat International, которая является оператором спутника наблюдения Eros-B.

Разведывательные источники, цитируемые каналом, сообщают, что новая база, расположенная в 13 километрах от сирийской столицы, находится в ведении подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. На изображении видны два ангара площадью около 500 кв. метров каждый. Они предназначены для ракет малого и среднего радиуса действия.

Телеканал утверждает, что подобная ракетная база была уничтожена Израилем в декабре 2017 года. При этом использовались ракеты "земля-земля". Израильское руководство неоднократно заявляло, что рассматривает иранские военные объекты в Сирии и Ливане как легитимную цель.

Публикация фото совпала со временем с выступлением в Конгрессе главы Центрального командования вооруженных сил США генерала Джо Вотела. Военачальник сообщил, что заключение соглашения о судьбе иранской ядерной программы привело к значительному увеличению поддержки Ираном своих сателлитов. Он также рассказал, что растет как количество, так и качество иранских баллистических ракет. При этом генерал напомнил, что война с Ираном не входит в список задач, стоящих перед действующей в Ираке и Сирии западной коалиции. Вотел отдельно остановился на роли России, которая, по его словам, стремится разжечь сирийский конфликт.

На прошлой неделе американское издание The New York Times публиковало статью под заголовком "Иран, глубоко проникший в Сирию, расширяет "ось сопротивления"". Эта публикация была проиллюстрирована картой иранских военных баз и опорных пунктов в Сирии. На карте были обозначены десятки таких объектов, но главными иранскими базами в Сирии в статье названы: база около Алеппо, две базы около Дамаска (в городе Кисуах и около дамасского аэропорта), база Тийяс (Т-4), база на аэродроме Шайрат и еще несколько тактических баз вблизи "линий фронта".

Авторы публикации Бен Хаббард, Энн Барнард и Изабель Кершнер отмечали, что Иран направлял своих военных в Сирию с первых дней гражданской войны в этой стране, начавшейся весной 2011 года. Значительные иранские силы были направлены в Сирию в 2013-м, когда режим Башара Асада находился на грани краха.

После формальной победы над "Исламским государством" и установления контроля регулярной армией и шиитскими милициями над большей частью Сирии, в настоящее время Иран укрепляет свое военное присутствие в этой стране, готовясь к войне с Израилем.

Наибольшую озабоченность Израиля вызывают попытки Ирана поставлять современные ракетные вооружения в Сирию и Ливан, а также создание в этих странах заводов по производству подобного оружия.

По оценке, публикуемой The New York Times со ссылкой на источники в Ливане и Израиле, в настоящее время в Сирии находятся до нескольких тысяч иранских военных. Большинство из них – инструкторы, командиры, эксперты, консультирующие армию Асада и контролирующие "ополченцев".

Именно эти "ополченцы", численность которых достигает 20 тысяч человек, являются главной военной силой иранцев в Сирии. Из них примерно 6 тысяч – боевики ливанской шиитской "Хизбаллы", но большинство – шиитские наемники из Афганистана, Ирака, Ливана, Пакистана и других стран, прибывшие по призыву Ирана в Сирию, чтобы сражаться за Асада и против Израиля.

В статье NY Times упоминался инцидент 10 февраля 2018 года, когда иранский беспилотник, вылетевший из Сирии, проник в воздушное пространство Израиля и был сбит израильскими ВВС. Для уничтожения мобильного пункта управления и нанесения ударов по иранским объектам в Сирии в воздух были подняты восемь самолетов ЦАХАЛа, один из которых упал на израильской территории после обстрела сирийскими ПВО. Однако ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Сирии, причинив значительный, возможно даже беспрецедентный ущерб.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в недавнем интервью NEWSru.co.il так говорил об этой операции: "Нами были нанесены удары по 12-ти точкам. Примерно 45% сирийских ПВО были уничтожены. Был уничтожен иранский центр связи, был перехвачен их беспилотник, был ликвидирован мобильный центр управления БПЛА". На вопрос о том, не было ли это "засадой", организованной Ираном и согласованной с сирийской армией, он ответил так: "Абсолютно точно, нет. Поскольку таких дронов у них очень мало, они бы не использовали такой беспилотник для засады".





