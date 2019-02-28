"Аль-Кудс": американская "сделка века" предусматривает автономию Газы

Арабская газета "Аль-Кудс", выходящая в Иерусалиме, в четверг, 28 февраля, со ссылкой на собственные источники опубликовала новые детали "сделки века", которую готовит администрация США.

По сведениям этого издания, "сделка" не будет включать тему создания арабского государства Палестина со столицей в Иерусалиме, но предполагает создание автономии в секторе Газы, имеющей политические и экономические связи с Рамаллой.

"Аль-Кудс" также пишет, что американское руководство рассчитывает инициировать палестино-израильские переговоры по будущему так называемой "зоны С", то есть территорий в Иудее и Самарии, находящихся под полным контролем Израиля. В частности, предполагается, что договор обусловит сохранение еврейских поселений и то, что расширяться они не будут. В публикации сказано, что "сделка" возложит на Израиль полную ответственность за безопасность в "зоне С", хотя и будет содержать рекомендацию о демонтаже большинства военных контрольно-пропускных пунктов.

В тексте "сделки" будет пункт об укреплении партнерства между Иорданией, Израилем и палестинской администрацией в вопросе управления мечетью Аль-Акса в Иерусалиме, пишет "Аль-Кудс".

Шансы на то, что такая "сделка" будет принята ПА или Израилем, оцениваются как крайне низкие.

25 февраля старший советник и зять президента США Джаред Кушнер во время турне по Ближнему Востоку в интервью арабской редакции телеканала Sky News раскрыл некоторые детали "сделки века". В частности, Кушнер отметил, что план Белого дома, который будет обнародован после парламентских выборов в Израиле, является "глубоким и продуманным", он будет сосредоточен на определении границ Израиля и решении проблем, связанных со статусом спорных территорий. По словам советника Дональда Трампа, "политико-экономический" план Белого дома сосредоточен на основных вопросах палестино-израильского конфликта. "Он будет иметь положительное влияние не только на экономику Израиля и палестинцев, но и всего региона... Мы пытались найти реалистичное и справедливое решение проблем, соответствующее духу 2019 года, что позволило бы улучшить жизнь израильтян и палестинцев", – говорил советник американского президента. Джаред Кушнер отметил, что подробности плана до сих пор не разглашались для того, чтобы не дать политикам уклониться от его выполнения, как это уже было в прошлом. По словам Кушнера, при составлении программа учитывались четыре принципа – свобода, уважение к вероисповеданию, реализация возможностей и безопасность. Кушнер заявил, что палестинский народ имеет право на достойную жизнь. Однако, что Белый дом хотел бы видеть, чтобы сектор Газы и Западный берег имели единое правительство.

Комментарии израильских политиков

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу пока воздерживается от каких-либо комментариев по поводу "сделки века". Большинство израильских политиков также не комментируют эту тему или дают осторожные комментарии, подчеркивая необходимость дождаться публикации официального текста документа, над которым длительное время работали в администрации президента США.

Бывший министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман в интервью NEWSru.co.il по этому поводу сказал следующее: "Я не могу говорить о документе, которого не видел. Я могу только с точностью сказать, что и этот план, как и все другие, ни к чему не приведет, поскольку он игнорирует основной диагноз проблемы... Любая попытка решить израильско-палестинский конфликт в формате "один на один" ни к чему не приведет. Наш конфликт является трехмерным – он не с палестинцами, он со всем арабским миром – включая арабские страны, израильских арабов и палестинцев. И решать нужно всё одновременно. Любой план, который предусматривает только двусторонний формат, заранее обречен. Я говорил много и с Кушнером, и с Гринблаттом. Надеюсь, что они учли мои замечания. Невозможно предлагать очередной план, не проанализировав, почему провалились все предыдущие. Начиная с 1967 года, была куча всяких предложений. Был "план Роджерса" (в 1969-м), предложения Осло и после (начиная с 1993-го), и "размежевание" (в 2005-м). А воз и ныне там... Главный диагноз в том, что формула "мир в обмен на территории" – это полная химера. Территориальный вопрос не имеет никакого отношения к спору между нами и палестинцами. Мы ушли из сектора Газы, вернулись к "линии 67-го года", а вместо мира получили "касамы". В Ливане мы вернулись к международно признанной границе, было специальное заявление генсекретаря ООН на заседании Совета безопасности, и вместо мира получили "Хизбаллу" на наших рубежах. И так далее. Мне кажется, что и в данном случае, из того, что я слышал, судьба и этого плана заранее обречена".

Министр юстиции, одна из лидеров партии "А-Ямин а-Хадаш" Айелет Шакед в интервью нашему изданию заявила: "Мы против этого плана, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы он не был принят, так как считаем, что создание палестинского государства – опасно для Израиля".

Бывший министр Гидеон Саар, входящий в руководство "Ликуда", заявил в интервью NEWSru.co.il: "Я не знаю всех подробностей этого плана. Несколько недель назад я встречался с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом и сказал ему, что очень надеюсь, что администрация президента Трампа – супер дружественного по отношению к Израилю, не повторит ошибки, которую совершали предыдущие администрации, и не сделает создание арабского государства в сердце Эрец-Исраэль сердцевиной программы урегулирования. Это не только не часть урегулирования, но такой шаг нанесет серьезный удар по безопасности Израиля, по его экономике, подорвет сущностные интересы еврейского государства, и что также важно – интересы США. Арабское государство в самом сердце Эрец-Исраэль станет постоянным источником нестабильности и террора".





