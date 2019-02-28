ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по сектору Газы

В ночь на четверг, 28 февраля, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по целям в секторе Газы.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, самолеты и вертолеты израильских ВВС атаковали несколько объектов террористической организации ХАМАС в центральной части сектора.

Действия ВВС стали реакцией на запуск в сторону территории Израиля связки воздушных шаров с прикрепленным к ним взрывным устройством несколькими часами ранее.

ЦАХАЛ возлагает ответственность за происходящее в секторе Газы на ХАМАС, подчеркивается в сообщении.

Вечером в среду армейская пресс-служба сообщила, что "на юге сектора Газы был зафиксирован запуск в сторону израильской территории связки воздушных шаров с привязанном к ним предметом, излучающим тепло. Предмет, по всей видимости, взорвался в воздухе, причинив ущерб одному из домов в израильском поселке".

Жители округа Эшколь сообщали, что в одном из домов в кибуце Нир-Оз взрывной волной были выбиты стекла.

В результате этого происшествия не было пострадавших.

Ранее 27 февраля палестинские источники сообщали, что группа "поджигателей" ХАМАСа осуществила запуск "огненных" шаров в сторону израильской территории.