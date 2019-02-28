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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по сектору Газы

время публикации: 00:15 | последнее обновление: 00:27 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по сектору Газы
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по сектору Газы
"Огненные шары" (архив)

В ночь на четверг, 28 февраля, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по целям в секторе Газы.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, самолеты и вертолеты израильских ВВС атаковали несколько объектов террористической организации ХАМАС в центральной части сектора.

Действия ВВС стали реакцией на запуск в сторону территории Израиля связки воздушных шаров с прикрепленным к ним взрывным устройством несколькими часами ранее.

ЦАХАЛ возлагает ответственность за происходящее в секторе Газы на ХАМАС, подчеркивается в сообщении.

Вечером в среду армейская пресс-служба сообщила, что "на юге сектора Газы был зафиксирован запуск в сторону израильской территории связки воздушных шаров с привязанном к ним предметом, излучающим тепло. Предмет, по всей видимости, взорвался в воздухе, причинив ущерб одному из домов в израильском поселке".

Жители округа Эшколь сообщали, что в одном из домов в кибуце Нир-Оз взрывной волной были выбиты стекла.

В результате этого происшествия не было пострадавших.

Ранее 27 февраля палестинские источники сообщали, что группа "поджигателей" ХАМАСа осуществила запуск "огненных" шаров в сторону израильской территории.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 февраля 2019 г.
Палестинские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по целям в секторе Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 февраля 2019 г.
В кибуце Нир-Оз "бомбой", доставленной из Газы воздушным шаром, причинен ущерб дому





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Четверг, 28 февраля 2019 г.
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