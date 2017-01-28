28 января 2017 г.
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Ближний Восток

МИД Ирана намерен запретить американцам въезд в страну

время публикации: 19:44 | последнее обновление: 19:44 блог версия для печати фото
МИД Ирана намерен запретить американцам въезд в страну

Правительство Ирана заявило, что симметрично ответит на запрет на въезд в США для иранских граждан, введенный президентом Дональдом Трампом, сообщило информационное агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп приказал прекратить принимать беженцев в течение четырех месяцев. Он также на 90 дней запретил гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена въезд в США. Одновременно президент США заявил о готовности оказывать помощь сирийским христианам.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что уважает американских граждан и делает различие между ними и политикой Вашингтона, но считает необходимым принять ответные меры на действия администрации Белого дома.

МИД Ирана заявил, что введенные ограничения стали оскорблением для всех мусульман в целом и для Ирана в частности, а также подарком для экстремистов.

Ранее 28 января президент Ирана Хасан Рухани осудил намерение американских властей построить стену вдоль мексиканской границы. По его словам, возведение подобных стен не соответствует духу времени.

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// NEWSru.co.il // В мире // 28 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 28 января 2017 г.
Трамп запретил принимать беженцев из Сирии и ограничил въезд в США для граждан мусульманских стран







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