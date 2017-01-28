МИД Ирана намерен запретить американцам въезд в страну

Правительство Ирана заявило, что симметрично ответит на запрет на въезд в США для иранских граждан, введенный президентом Дональдом Трампом, сообщило информационное агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп приказал прекратить принимать беженцев в течение четырех месяцев. Он также на 90 дней запретил гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена въезд в США. Одновременно президент США заявил о готовности оказывать помощь сирийским христианам.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что уважает американских граждан и делает различие между ними и политикой Вашингтона, но считает необходимым принять ответные меры на действия администрации Белого дома.

МИД Ирана заявил, что введенные ограничения стали оскорблением для всех мусульман в целом и для Ирана в частности, а также подарком для экстремистов.

Ранее 28 января президент Ирана Хасан Рухани осудил намерение американских властей построить стену вдоль мексиканской границы. По его словам, возведение подобных стен не соответствует духу времени.