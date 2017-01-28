28 января 2017 г.
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Ближний Восток

Египтянин убил мать, велевшую ему совершить омовение перед молитвой

время публикации: 17:18 | последнее обновление: 17:23 блог версия для печати фото
Египтянин убил мать, велевшую ему совершить омовение перед молитвой

Египетские власти арестовали жителя Суэца по подозрению в убийстве матери. Сестры арестованного сказали, что причиной послужила ссора, произошедшая на рассвете, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Мухаммад Шараф ад-Дин Абдул-Имам (32), работающий в нефтяной компании Nasr Petroleum, утром в пятницу поссорился с матерью, велевшей ему совершить ритуальное омовение перед молитвой. Он подчинился ее требованию и отправился в мечеть.

Вернувшись из мечети, он снова устроил скандал. В какой-то момент Абдул-Имам набросился на мать, избил ее и задушил шарфом, после чего сбежал из дома.

Через некоторое время полицейские арестовали его в районе мечети Хамза бин Абдул Муталиб.

Сестры сообщили, что их брат неделю назад получил травму в ДТП, и с тех пор его психическое состояние стало нестабильным. Он приходил в ярость по малейшему поводу и все время ссорился с родными.

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