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Ближний Восток

Сближение Египта и ХАМАС: КПП в Рафахе открыт на три дня

время публикации: 12:09 | последнее обновление: 12:13 блог версия для печати фото
Сближение Египта и ХАМАС: КПП в Рафахе открыт на три дня

Египетские власти открыли пограничный переход в Рафахе, впервые с начала 2017 года разрешив жителям сектора Газы пересечь границу. Предположительно, этот шаг стал возможен благодаря улучшению отношений Каира с террористической организацией ХАМАС.

Представители министерства по контролю границ и пограничных переходов в секторе Газы заявили информационному агентству "Маан", что КПП в Рафахе будет работать три дня подряд.

Следует отметить, что недавно в Каире побывала делегация ХАМАС, и после переговоров с египетскими властями стало известно, что стороны намерены развивать сотрудничество в области охраны границы сектора Газы и Египта.

Из Египта в Газу после длительного отсутствия вернулся Исмаил Ханийя. Египетская военная разведка считает, что на ближайших выборах он сменит Халида Машаля на посту председателя политбюро ХАМАС, сообщила радиостанция "Решет Бет".

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