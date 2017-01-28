Сближение Египта и ХАМАС: КПП в Рафахе открыт на три дня

Египетские власти открыли пограничный переход в Рафахе, впервые с начала 2017 года разрешив жителям сектора Газы пересечь границу. Предположительно, этот шаг стал возможен благодаря улучшению отношений Каира с террористической организацией ХАМАС.

Представители министерства по контролю границ и пограничных переходов в секторе Газы заявили информационному агентству "Маан", что КПП в Рафахе будет работать три дня подряд.

Следует отметить, что недавно в Каире побывала делегация ХАМАС, и после переговоров с египетскими властями стало известно, что стороны намерены развивать сотрудничество в области охраны границы сектора Газы и Египта.

Из Египта в Газу после длительного отсутствия вернулся Исмаил Ханийя. Египетская военная разведка считает, что на ближайших выборах он сменит Халида Машаля на посту председателя политбюро ХАМАС, сообщила радиостанция "Решет Бет".