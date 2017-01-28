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Ближний Восток

Египетская армия ликвидировала на Синае 19 боевиков

время публикации: 20:30 | последнее обновление: 20:30 блог версия для печати фото
Египетская армия ликвидировала на Синае 19 боевиков

Египетская армия провела антитеррористическую операцию на Синайском полуострове. В ходе боевых действий были уничтожены 19 террористов, еще семеро получили ранения, сообщило информационное агентство "Маан" со ссылкой на источники в Египте.

Помимо этого, египетские военные арестовали 24 подозреваемых в причастности к террористической деятельности и ликвидировали два склада оружия и боеприпасов в центральной части Синайского полуострова.

В ходе операции погибли два офицера и два солдата египетской армии.

Помимо этого, военные обыскали десятки домов и уничтожили два туннеля, прорытых террористами.

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