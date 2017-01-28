Турция угрожает Греции расторжением договора о мигрантах

После того, как Верховный суд Греции запретил выдавать турецким властям восьмерых военных, бежавших из страны после неудачного мятежа, Анкара выступила с новыми угрозами в адрес Афин.

Восемь турецких военных попросили власти Греции предоставить им политическое убежище. Верховный суд постановил, что выдавать их Турции нельзя, так как они не получат там беспристрастное судебное разбирательство. Греческий суд признал, что у солдат есть реальное основание опасаться за свою жизнь.

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу в ответ заявил, что Анкара требует выдачи солдат, и обвинил Грецию в укрывательстве путчистов и заговорщиков.

Глава МИД Турции пригрозил отменить соглашение о мигрантах, подписанное с Грецией, если требование об экстрадиции военных не будет выполнено.