Саудовская Аравия получила новые китайские БПЛА

Во время церемонии по случаю 50-й годовщины основания саудовской академии ВВС имени короля Файсала были показаны не только новые самолеты F-15SA, но и беспилотные летательные аппараты СН-4.

Об этом сообщил эксперт по военной сфере Джозеф Демпси. По его оценкам, Саудовская Аравия получила недавно партию модернизированных ударных беспилотников СН-4 китайского производства.

В последнее время китайские БПЛА, считающиеся довольно дешевыми по сравнению с другими аналогами, получают все большее распространение в арабских государствах. СН-4 может нести противотанковые ракеты или бомбы с системами наведения. Китайские операторы управляют этими БПЛА в Ираке по заказу иракской армии с 2015 года. Беспилотники состоят также на вооружении армии Алжира. Египет и ОАЭ взвешивают возможность закупить СН-4.

Саудовская Аравия применяла подобные БПЛА в Йемене, сообщает Arabian Aerospace. Помимо этого, королевские войска используют германские беспилотники EMT X-2000 Luna.

Напомним, что в 2016 году саудовская оппозиция утверждала, будто королевство покупает израильские беспилотники. Для сокрытия этого факта Саудовская Аравия, якобы, построила в ЮАР завод по производству БПЛА, но на самом деле это прикрытие для получения израильских беспилотных самолетов.

Однако на самом деле речь шла, скорее всего, о закупках модернизированных беспилотников южноафриканской компании Denel Dynamics, выпускающей БПЛА с начала 1980-х годов.