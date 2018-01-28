Глава Мусульманской мировой лиги заявил о "великом сочувствии к жертвам Холокоста"

На минувшей неделе на имя директора Мемориального музея Холокоста США Сары Блумфильд поступило письмо от главы саудовской Мусульманской мировой лиги, президента Международной организации мусульманских ученых Мухаммада аль-Исы. Это послание было приурочено к международному Дню памяти жертв Холокоста, отмечаемому 27 января.

В музее Холокоста называют это письмо знаменательным, так как один из лидеров мусульманских ученых, представитель Саудовской Аравии, пишет в нем о "великом сочувствии к жертвам Холокоста" и том, что эта трагедия не будет забыта человечеством. "Истинный ислам против подобных преступлений", – заявляет Мухаммад аль-Иса.

Автор письма осуждает фальсификаторов истории, отрицающих Холокост или пытающихся принизить масштабы трагедии. Осуждаются и те, кто, прикрываясь исламом, искажая и фальсифицируя религиозные тексты, оправдывает экстремизм и терроризм.

В письме подчеркивается, что Мусульманская мировая лига не является политической организацией. Тем не менее, многие общественные деятели и журналисты, комментирующие письмо Мухаммада аль-Исы, считают, что оно является одним из свидетельств изменений, происходящих в саудовском обществе.

Отметим однако, что в письме доктора Мухаммада аль-Исы к Саре Блумфильд ни разу не упомянуты евреи или Израиль.





