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Ближний Восток

Глава Мусульманской мировой лиги заявил о "великом сочувствии к жертвам Холокоста"

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 07:23 блог версия для печати фото
Сара Блумфильд
Мемориальный музей Холокоста США
Мемориальный музей Холокоста США

На минувшей неделе на имя директора Мемориального музея Холокоста США Сары Блумфильд поступило письмо от главы саудовской Мусульманской мировой лиги, президента Международной организации мусульманских ученых Мухаммада аль-Исы. Это послание было приурочено к международному Дню памяти жертв Холокоста, отмечаемому 27 января.

В музее Холокоста называют это письмо знаменательным, так как один из лидеров мусульманских ученых, представитель Саудовской Аравии, пишет в нем о "великом сочувствии к жертвам Холокоста" и том, что эта трагедия не будет забыта человечеством. "Истинный ислам против подобных преступлений", – заявляет Мухаммад аль-Иса.

Автор письма осуждает фальсификаторов истории, отрицающих Холокост или пытающихся принизить масштабы трагедии. Осуждаются и те, кто, прикрываясь исламом, искажая и фальсифицируя религиозные тексты, оправдывает экстремизм и терроризм.

В письме подчеркивается, что Мусульманская мировая лига не является политической организацией. Тем не менее, многие общественные деятели и журналисты, комментирующие письмо Мухаммада аль-Исы, считают, что оно является одним из свидетельств изменений, происходящих в саудовском обществе.

Отметим однако, что в письме доктора Мухаммада аль-Исы к Саре Блумфильд ни разу не упомянуты евреи или Израиль.



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