18+
28 января 2019 г.
последняя новость: 10:49
Тотальная война Нетаниягу
Манифест интеллектуалов: по Европе бродит призрак популизма
Израильские гастроли Мишеля Леграна
Брюссельские кружева
России нужен новый враг
Россия не может промолчать
Праймериз в "Ликуде": все против всех
Как не пустить ХАМАС к нам на выборы
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:57 Аббас принял решение отправить в отставку правительство Хамдаллы
08:44 СМИ: американские коммандос, выследившие бин Ладена, начали в Сирии охоту на главаря ИГ
08:37 Nziv: более 160 солдат погибли в боях между пророссийскими и проиранскими силами в Сирии
08:07 Источник: Иран осуществил очередную поставку оружия в Сирию
06:47 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 28 января
00:44 Жене Башара Асада удалили раковую опухоль
20:21 11-й канал ИТВ: ХАМАС решил наращивать уровень насилия на границе Газы и Израиля
18:40 Der Spiegel: в Сирии произошло вооруженное столкновение между Россией и Ираном
14:25 Гибель курдского манифестанта: посол Турции вызван в МИД Ирака
13:18 Теракты на севере Ирака, погибли полицейские
Загрузка...
Ближний Восток

Аббас принял решение отправить в отставку правительство Хамдаллы

время публикации: 09:57 | последнее обновление: 10:43 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас и Рами Хамдалла
Аббас принял решение отправить в отставку правительство Хамдаллы
Аббас принял решение отправить в отставку правительство Хамдаллы

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас принял решение отправить в отставку "правительство технократов", возглавляемое Рами Хамдаллой, и назначить вместо него новое, в которое войдут представители поддерживающих "раиса" палестинских фракций.

Для консультаций по формированию нового правительства создана комиссия, в которые вошли высокопоставленные функционеры ФАТХа Хусейн аш-Шейх, Азам аль-Ахмад, Тауфик Тирауи, Раухи Фаттух и секретарь Революционного совета движения Маджид аль-Фатияни.

Правительство Хамдаллы продолжит выполнять свои функции вплоть до формирования нового кабинета. Руководство ПА подчеркивает, что решение Аббаса стала результатом не утраты доверия к премьер-министру, а изменения политической ситуации.

Нынешний кабинет был создан в 2013 году как правительство национального единства. Аббас рассчитывал, что министры-технократы помогут наладить диалог с ХАМАСом, который, в конечном итоге, приведет к возвращению сектора Газы под контроль ПА.

Однако переговоры двух конкурирующих палестинских фракций закончились полным разрывом. ХАМАС обусловил продолжение переговоров уходом Аббаса с политической арены.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 января 2019 г.
Глава ПНА: за инцидент возле Рамаллы ответственно правительство Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 января 2019 г.
"Едиот Ахронот": израильский врач принимал участие в лечении Махмуда Аббаса
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 января 2019 г.
"Палестинские фракции" провели переговоры в Египте: прием на уровне замначальника разведки
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 января 2019 г.
Аббас в Каире: "Мы готовы отменить все соглашения с Израилем"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 января 2019 г.
ХАМАС: "До ухода Аббаса примирение с ФАТХом невозможно"





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 28 января 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019