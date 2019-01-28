Аббас принял решение отправить в отставку правительство Хамдаллы

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас принял решение отправить в отставку "правительство технократов", возглавляемое Рами Хамдаллой, и назначить вместо него новое, в которое войдут представители поддерживающих "раиса" палестинских фракций.

Для консультаций по формированию нового правительства создана комиссия, в которые вошли высокопоставленные функционеры ФАТХа Хусейн аш-Шейх, Азам аль-Ахмад, Тауфик Тирауи, Раухи Фаттух и секретарь Революционного совета движения Маджид аль-Фатияни.

Правительство Хамдаллы продолжит выполнять свои функции вплоть до формирования нового кабинета. Руководство ПА подчеркивает, что решение Аббаса стала результатом не утраты доверия к премьер-министру, а изменения политической ситуации.

Нынешний кабинет был создан в 2013 году как правительство национального единства. Аббас рассчитывал, что министры-технократы помогут наладить диалог с ХАМАСом, который, в конечном итоге, приведет к возвращению сектора Газы под контроль ПА.

Однако переговоры двух конкурирующих палестинских фракций закончились полным разрывом. ХАМАС обусловил продолжение переговоров уходом Аббаса с политической арены.