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Ближний Восток

Король Иордании обсудил с Дональдом Трампом ситуацию вокруг Храмовой горы

время публикации: 22:05 | последнее обновление: 22:14 блог версия для печати фото
Король Иордании обсудил с Дональдом Трампом ситуацию вокруг Храмовой горы

В пятницу, 28 июля, король Иордании Абдалла II обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию вокруг Храмовой горы, а также последние события, связанные с этим конфликтом.

Во время разговора Абдалла II высоко оценил роль, которую играет администрация США в сдерживании конфликта. Король Иордании подчеркнул, что считает крайне важным сохранить статус-кво мечети Аль-Акса.

Напомним, два дня назад Абдалла II обсуждал этот же вопрос с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом. Он призвал главу ПНА приложить все усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию и успокоить мусульман. Король Иордании также призвал Рамаллу "признать историческую и юридическую реальность нынешнего статуса Храмовой горы".

Кроме того, Абдалла II сообщил, что королевство продолжает контакты с Израилем с тем, чтобы разрешить кризис на Храмовой горе.

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