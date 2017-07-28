Король Иордании обсудил с Дональдом Трампом ситуацию вокруг Храмовой горы

В пятницу, 28 июля, король Иордании Абдалла II обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию вокруг Храмовой горы, а также последние события, связанные с этим конфликтом.

Во время разговора Абдалла II высоко оценил роль, которую играет администрация США в сдерживании конфликта. Король Иордании подчеркнул, что считает крайне важным сохранить статус-кво мечети Аль-Акса.

Напомним, два дня назад Абдалла II обсуждал этот же вопрос с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом. Он призвал главу ПНА приложить все усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию и успокоить мусульман. Король Иордании также призвал Рамаллу "признать историческую и юридическую реальность нынешнего статуса Храмовой горы".

Кроме того, Абдалла II сообщил, что королевство продолжает контакты с Израилем с тем, чтобы разрешить кризис на Храмовой горе.