Эпидемия холеры в Йемене: введено чрезвычайное положение

Премьер-министр Йемена Ахмад Убейд бин Дагр объявил о введении чрезвычайного положения в пяти йеменских провинциях. Причиной этого стал значительный рост случаев заражения холерой.

Он призвал местные власти приложить все усилия для борьбы с эпидемией, следить за локальными вспышками и своевременно их пресекать.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что, несмотря на рост числа больных, смертность несколько снизилась. Официально зафиксированы 1.400 смертей и 219.000 больных.

По данным ООН, 14,5 миллионов жителей Йемена лишены доступа к проточной воде, что существенно влияет на скорость распространения эпидемии. Лекарств нет, 30.000 работников системы здравоохранения не получали зарплату с осени 2016 года.

Саудовская Аравия выделила на борьбу с эпидемией холеры 67 миллионов долларов. Отметим, что королевство возглавляет коалицию суннитских стран, участвующих в гражданской войне на стороне международно признанного правительства.