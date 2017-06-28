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Ближний Восток

Эпидемия холеры в Йемене: введено чрезвычайное положение

время публикации: 13:35 | последнее обновление: 13:35 блог версия для печати

Премьер-министр Йемена Ахмад Убейд бин Дагр объявил о введении чрезвычайного положения в пяти йеменских провинциях. Причиной этого стал значительный рост случаев заражения холерой.

Он призвал местные власти приложить все усилия для борьбы с эпидемией, следить за локальными вспышками и своевременно их пресекать.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что, несмотря на рост числа больных, смертность несколько снизилась. Официально зафиксированы 1.400 смертей и 219.000 больных.

По данным ООН, 14,5 миллионов жителей Йемена лишены доступа к проточной воде, что существенно влияет на скорость распространения эпидемии. Лекарств нет, 30.000 работников системы здравоохранения не получали зарплату с осени 2016 года.

Саудовская Аравия выделила на борьбу с эпидемией холеры 67 миллионов долларов. Отметим, что королевство возглавляет коалицию суннитских стран, участвующих в гражданской войне на стороне международно признанного правительства.

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Среда, 28 июня 2017 г.
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