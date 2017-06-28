На испытаниях ракет Иран использует в качестве цели звезду Давида

В среду, 28 июня, постоянный посол Израиля в ООН Дани Данон передал членам Совета безопасности фотографии со спутника, сделанные во время ракетных испытаний в Иране.

В комментариях к снимкам Данон указал, что они были сделаны в декабре 2016 года, когда Иран проводил испытания новой ракеты класса земля-земля Qiam. Посол Израиля также напомнил, что проведение подобных испытаний является нарушением решения СБ ООН 2231.

"На снимках, предоставленных Даноном, можно увидеть на земле звезду Давида, в центре которой образовался кратер в результате попадания ракеты", - сообщила радиостанция "Кан Бет".

В письме к членам СБ Дани Данон подчеркнул, что ракетные испытания являются не только нарушением резолюций, но и служат еще одним подтверждением того, что одной из целей Ирана является Израиль.

Дани Данон призвал Совет безопасности начать незамедлительно действовать для устранения иранской угрозы. "Иран поддерживает режим Башара Асада, финансирует "Хизбаллу" и угрожает безопасности граждан Израиля. Он поддерживает террористов и диктаторские режимы на Ближнем Востоке и во всем мире. Совет Безопасности обязан устранить угрозу, которую представляет Иран для региона", - подчеркнул Данон.

Отметим, что четыре дня назад, во время празднования в Иране "Дня Аль-Кудса", в Тегеране был установлен таймер, отсчитывающий время, оставшееся до уничтожения Израиля в 2040 году. Эта дата появилась после того, как в 2015 году аятолла Али Хаменеи объявил, что Израиль не проживет еще 25 лет.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу в своем Facebook так прокомментировал появление этого таймера в Тегеране: "Иранцы должны выучить историю еврейского народа, так как на прошлой неделе в Тегеране установили таймер, отсчитывающий время до уничтожения Израиля. Мы были в этой стране за тысячелетия до того, как аятоллы захватили иранский народ в заложники, и мы будем здесь и после того, как их теократическая диктатура станет лишь примечанием на страницах истории".





