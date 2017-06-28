В ОАЭ осужден электрик, убивший коллегу с вонючими ногами

Суд Объединенных Арабских Эмиратов вынес приговор 22-летнему электрику, гражданину Пакистана. Мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы за убийство своего коллеги. После отбытия срока он будет депортирован.

Убийство было совершено летом 2016 года во время полуденного отдыха. Мужчины спали в кондиционируемом помещении, и молодому человеку не понравилось, что коллега постоянно сует ноги ему под нос – тем более, что от них шел неприятный запах.

Согласно материалам дела, спор быстро перешел в драку. Другим работникам удалось разнять участников, но подсудимый отправился на склад, взял нож и набросился на коллегу. Нападение было запечатлено камерами наблюдения.

Пострадавший был доставлен в больницу в коме и с большой потерей крови. Врачи несколько дней вели борьбу за его жизнь, но 31 июля он скончался.

В ходе следствия подсудимый заявил, что неоднократно вежливо просил передвинуть ноги, но в ответ на это получил только оскорбления. По его словам, убитый напал на него первым. Однако суд отверг эту версию.