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Ближний Восток

СМИ: ХАМАС начал строительство буферной зоны вдоль границы Газы и Египта

время публикации: 11:54 | последнее обновление: 11:54 блог версия для печати

Террористическая организация ХАМАС, контролирующая Газу в течение последних 10 лет, инициировала работы по созданию буферной зоны вдоль границы сектора с Египтом, сообщает израильский сайт Ynet со ссылкой на источники в Газе. Палестинские СМИ, в том числе принадлежащие ХАМАСу, пока не комментируют эту информацию.

По сведениям Ynet, на границе с Египтом планируется создать такую же буферную зону, как и на границе с Израилем. Договоренность по этому поводу была достигнута на недавних переговорах между лидерами ХАМАСа и руководством силовых структур Египта в Каире.

Эти переговоры состоялись несколько недель назад. Делегацию ХАМАСа впервые возглавлял Яхья Сануар, сменивший Исмаила Ханийю на посту главы администрации сектора Газы. Тогда палестинские источники заявляли, что никаких конкретных соглашений в ходе переговоров достигнуто не было.

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