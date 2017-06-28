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Ближний Восток

ХАМАС назначил преемника Мазена Фукахи

время публикации: 17:02 | последнее обновление: 17:02 блог версия для печати фото
Портрет Мазена Фукахи

По информации 2-го канала ИТВ, израильским службам безопасности стало известно, что руководство ХАМАС назначило преемника Мазена Фукахи, за убийство которого лидеры террористической организации ответственность возложили на Израиль.

Мазен Фукаха, один из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама", в последние годы отвечал за связи с террористическими группировками за пределами сектора Газы. Считалось, что он участвовал в разработке плана похищения израильтян Нафтали Френкеля, Гилада Шаэра и Эяля Ифраха.

По информации 2-го канала, на место Фукахи назначен боевик ХАМАС, выросший в арабской деревне в Самарии, но в настоящее время проживающий в Газе. Он будет отвечать за связи с террористическими группировками в Палестинской автономии и Израиле.

В службах безопасности отмечают, что в последнее время были зарегистрированы многочисленные попытки ХАМАСа выйти на связь с группировками, находящимися в Иудее и Самарии, с тем, чтобы помочь им в организации терактов в Израиле.

Мазен Фукаха был застрелен 24 марта возле своего дома в районе Таль аль-Хауа, в секторе Газы, в него было выпущено семь пуль. "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) обвинили в смерти "сионистского врага", "спланировавшего и осуществившего это преступление".

Мазен Мухаммад Сулейман Фукаха был приговорен к девяти пожизненным заключениям за организацию в августе 2002-го теракта-самоубийства в автобусе маршрута 361 около Цфата, в результате которого погибли девять и были ранены 50 человек. Он был одним из более чем тысячи террористов, вышедших из тюрем в обмен на Гилада Шалита, и входил в число наиболее опасных террористов, получивших свободу в рамках этой сделки.

По условиям соглашения, Фукаха был выслан в Газу вместе с десятками других террористов. Он продолжал участвовать в деятельности ХАМАС, однако не публиковалось сведений о том, чем именно в этой организации он занимался в последние годы.

Израиль не брал на себя ответственность за ликвидацию Фукахи.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 мая 2017 г.
ХАМАС представил "убийцу Мазена Фукахи"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 мая 2017 г.
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