28 июня 2017 г.
последняя новость: 20:56
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
Самые влиятельные люди
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:19 ХАМАС попросил Египет принять тяжелых больных из сектора Газы
19:17 На испытаниях ракет Иран использует в качестве цели звезду Давида
18:12 В ОАЭ осужден электрик, убивший коллегу с вонючими ногами
17:02 ХАМАС назначил преемника Мазена Фукахи
15:05 Саудовец выжил после нападения льва в частном зоопарке
13:35 Эпидемия холеры в Йемене: введено чрезвычайное положение
12:47 Десятки человек погибли в Сирии в результате удара по тюрьме ИГ
11:54 СМИ: ХАМАС начал строительство буферной зоны вдоль границы Газы и Египта
11:51 Умер бывший министр обороны Сирии Мустафа Тлас, автор антисемитской книги "Маца Сиона"
11:00 ИГ потребовало указывать цены в дирхемах "халифата"
Ближний Восток

ХАМАС попросил Египет принять тяжелых больных из сектора Газы

время публикации: 20:19 | последнее обновление: 20:19 блог версия для печати фото
ХАМАС попросил Египет принять тяжелых больных из сектора Газы

Руководство ХАМАС в секторе Газы обратилось к властям Египта с просьбой принять тяжелых больных из больниц анклава. Радиостанция "Кан Бет" передала, что это обращение было сделано после того, как Палестинская автономия прекратила выдавать жителям сектора разрешения на лечение в Израиле или за границей.

В обращении ХАМАС говорится, что в настоящее время в больницах сектора находятся сотни пациентов, жизнь которых находится под угрозой. При этом медицинские учреждения испытывают острую нехватку лекарств, ситуация также усугубляется постоянными перебоями с подачей электричества.

Власти сектора Газы просят Египет принять пациентов в своих больницах или же позволить переправить их в другие страны через КПП "Рафах".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 июня 2017 г.
ХАМАС назначил преемника Мазена Фукахи
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 июня 2017 г.
СМИ: ХАМАС начал строительство буферной зоны вдоль границы Газы и Египта
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 июня 2017 г.
Уточненные сведения о том, какие объекты ХАМАС были атакованы ЦАХАЛом в Газе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 июня 2017 г.
Арестованы боевики ИГ, планировавшие взорвать церковь в Александрии







  Rating@Mail.ru  
Среда, 28 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017