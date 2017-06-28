ХАМАС попросил Египет принять тяжелых больных из сектора Газы

Руководство ХАМАС в секторе Газы обратилось к властям Египта с просьбой принять тяжелых больных из больниц анклава. Радиостанция "Кан Бет" передала, что это обращение было сделано после того, как Палестинская автономия прекратила выдавать жителям сектора разрешения на лечение в Израиле или за границей.

В обращении ХАМАС говорится, что в настоящее время в больницах сектора находятся сотни пациентов, жизнь которых находится под угрозой. При этом медицинские учреждения испытывают острую нехватку лекарств, ситуация также усугубляется постоянными перебоями с подачей электричества.

Власти сектора Газы просят Египет принять пациентов в своих больницах или же позволить переправить их в другие страны через КПП "Рафах".