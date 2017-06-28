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Ближний Восток

США обвиняют курдов в использовании детей-солдат

время публикации: 09:58 | последнее обновление: 10:03 блог версия для печати

Государственный департамент США опубликовал ежегодный отчет о торговле людьми. Документ содержит обвинения и в адрес ближневосточных союзников США – отрядов курдской самообороны.

Согласно отчету, в ополчения мобилизуются и подростки младше 15 лет – причем как мальчики, так и девочки. Часто их заставляют воевать вопреки желанию семей.

Также отмечается, что население Сирии и Ирака абсолютно беззащитно перед принудительной мобилизацией, которую проводят проиранские шиитские группировки, а также "Исламское государство" и другие радикальные суннитские организации.

Госдеп квалифицирует это как торговлю людьми и требует от правительства Сирии приложить все усилия, чтобы положить конец этому явлению, которое распространено и среди правительственных войск.

Напомним: курдские ополчения – главный союзник США в борьбе против "Исламского государства". Они играют ключевую роль в боях за Ракку, которую джихадисты провозгласили столицей созданного ими "халифата".

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