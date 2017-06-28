ИГ потребовало указывать цены в дирхемах "халифата"

Террористическая группировка "Исламское государство" приказала лавочникам и торговцам на подконтрольных ей территориях указывать цены исключительно в дирхемах "халифата".

Один дирхем равен 1.000 сирийских фунтов, то есть 1 доллару 80 центам. ИГ сообщило, что сирийские банкноты в 50 и 1.000 фунтов должны быть выведены из обращения к 25 июля. Остальные, судя по всему, будут приниматься к оплате.

Следует отметить, что территория, контролируемая "Исламским государством", сокращается с каждым днем. Джихадисты ведут упорные оборонительные бои в столице "халифата" - сирийской Ракке и Старом городе Мосула в Ираке.

Предполагается, что главари группировки перебрались из этих городов в расположенный к юго-востоку от Ракки аль-Майяддин. Этот город находится в провинции Дир аз-Зур, недалеко от иракской границы.

Группировка сообщила о начале чеканки собственной валюты еще летом 2015 года. Она основана на золотом стандарте: золотых динаров, серебряных дирхемов и медных филсов, В соответствии с требованиями шариата, на монетах отсутствуют изображения живых существ.