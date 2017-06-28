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Ближний Восток

Саудовец выжил после нападения льва в частном зоопарке

время публикации: 15:05 | последнее обновление: 15:05 блог версия для печати фото
Саудовец выжил после нападения льва в частном зоопарке

Житель Саудовской Аравии попал в больницу города Бурайда на востоке королевства после того, как на него напал лев, содержавшийся в частном зверинце. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Неясно, является ли пострадавший владельцем или родственником владельца зверинца. Богатые жители арабских государств Персидского залива часто держат дома хищников или ядовитых змей – как признак высокого социального статуса.

Приобрести их достаточно просто – продажа ведется, в том числе, через социальные сети. Официальные запреты и напоминания властей об опасности содержания хищников в домашних условиях эффекта не имеют.

В марте 2016 года в интернете появился ролик, запечатлевший тигра со сломанным ошейником, метавшегося между автомобилями на улицах Дохи – столицы Катара.

В декабре 2016 года в городе Александрия на севере Египта лев во время циркового представления напал на дрессировщика Ислама Шахина. Нападение закончилось гибелью работника цирка. Большинство зрителей представления были детьми.

Шахина увезли в больницу со сломанной шеей, рваными ранами лица и повреждениями внутренних органов. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но спасти дрессировщика не удалось.

Лев, совершивший нападение, был приобретен в Южной Африке незадолго до нападения и не был обучен должным образом. Он помещен в карантин.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 декабря 2016 г.
В Александрии лев убил дрессировщика на глазах у детей







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