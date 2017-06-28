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Ближний Восток

Десятки человек погибли в Сирии в результате удара по тюрьме ИГ

время публикации: 12:47 | последнее обновление: 12:47 блог версия для печати фото
Десятки человек погибли в Сирии в результате удара по тюрьме ИГ

Как сообщают сирийские правозащитники, несколько десятков человек погибли в результате авиаудара по зданию в городе аль-Майядин, которое использовалось в качестве тюрьмы террористической группировкой "Исламское государство".

Они возложили ответственность за бомбардировку на возглавляемую США западную коалицию. Пресс-служба коалиции признала, что в данном районе действовала авиация, и обещала расследовать сообщение о гибели гражданского населения.

В июне 2017 года командование коалиции признало, что с начала кампании в 2014 году жертвами авиаударов стали по меньшей мере 484 мирных жителя Сирии и Ирака. Рост числа в последние месяцы объясняется тем, что бои идут за населенные пункты.

Однако независимые эксперты полагают, что число потерь выше по меньшей мере на порядок. По их сведениям, за все время бомбардировок погибли 4.000-16.000 человек.

Предполагается, именно аль-Майядин расположенный к юго-востоку от Ракки, стал новым административным центром владений ИГ. В город, который находится в провинции Дир аз-Зур недалеко от иракской границы, перебираются лидеры группировки.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 20 июня 2017 г.
The Wall Street Journal: Схватка над Сирией
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 июня 2017 г.
Сирийская оппозиция утверждает, что ВКС России атаковали Армию свободной Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 апреля 2017 г.
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Среда, 28 июня 2017 г.
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