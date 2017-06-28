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Ближний Восток

Умер бывший министр обороны Сирии Мустафа Тлас, автор антисемитской книги "Маца Сиона"

время публикации: 11:51 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати фото
Мустафа Тлас

В Париже на 86-м году жизни умер бывший министр обороны Сирии Мустафа Тлас, который был ближайшим сподвижником Хафиза Асада – отца и предшественника нынешнего президента Сирии. В середине июня он был госпитализирован с переломом шейки бедра, но 27 июня впал в кому.

Генерал Тлас был назначен министром обороны Сирии в 1972 году, после переворота, в результате которого Хафиз Асад стал президентом. Он сохранял пост до 2004 года, во многом обеспечив передачу власти нынешнему главе государства.

Он руководил действиями сирийской армии в Войну судного дня, во время интервенции в Ливане и в Первую ливанскую войну. Как отмечают эксперты, преданность, жестокость и отсутствие собственных политических амбиций делало его идеальным для Асада министром обороны.

Тлас никогда не скрывал ненависти к Израилю и евреям. "Я вручил медаль героя Сирии солдату из Алеппо, убившему 28 израильских пленных. Он их не застрелил, а зарубил топором, отрубил им головы. А у одного отрезал кусок шеи и съел – перед всеми остальными. Я им горжусь", - заявил он депутатам парламента.

В 1983 году в Сирии была издана книга Тласа "Маца Сиона", рассказывающая о событиях, произошедших в Дамаске в 1840 году. Тогда представителей местной еврейской общины обвинили в ритуальном убийстве монаха, что привело к еврейским погромам.

С точки зрения Тласа, речь идет не о кровавом навете, а о настоящем убийстве: "Я хотел рассказать о секретах евреев, испытывающих ненависть ко всему человечеству. Недаром их загоняли в гетто. С 1840 года каждая мать предупреждала сына: будь осторожен, иначе еврей сунет тебя в мешок, и из твоей крови сделают мацу".

Мустафа Тлас перебрался во Францию в 2011 году, после начала гражданской войны. По официальной версии, он выехал на лечение. Тогда же переехал в Египет его сын Фирас, предприниматель, один из богатейших людей в Сирии. Второй сын Тласа Манаф, друг детства Башара Асада, в 2012 году был генералом республиканской гвардии, но перешел на сторону сирийской оппозиции. Однако противники режима отказались сотрудничать с военачальником.

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