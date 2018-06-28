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Ближний Восток

"Аль-Хайят": Трамп потребует от Путина полного вывода иранцев из Сирии

время публикации: 09:11 | последнее обновление: 10:11 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Владимир Путин
"Аль-Хайят": Трамп потребует от Путина полного вывода иранцев из Сирии
"Аль-Хайят": Трамп потребует от Путина полного вывода иранцев из Сирии

15 июля в Вене состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Одним из главных вопросов на переговорах станет ситуация в Сирии. Фактически, речь пойдет о послевоенном устройстве государства.

Как сообщает лондонская газета "Аль-Хайят" со ссылкой на западные дипломатические источники, США не намерены препятствовать режиму Башара Асада и его российским союзниками в установлении контроля над районами, удерживаемыми сирийской оппозицией.

В то же время, пишет издание, Трамп намерен сообщить Путину, что для США неприемлемо иранское присутствие на территории Сирии. Согласно источникам, полный уход иранцев – главное требование по Сирии, которое будет выдвинуто Трамом на переговорах с российским президентом.

США дали "зеленый свет" Израилю, предоставив возможность для атак иранских объектов на всей территории Сирии, пишет "Аль-Хайят".

Источник газеты также отметил, что все иностранные компании, действующие в Иране, подпадут под действия санкций, поскольку нынешняя администрация США ставит перед собой целью экономическое удушение режима аятолл.

Как отмечает газета "Гаарец", кампания в Сирии из военной становится все в большей степени дипломатической, а начало наступления сирийской армии в районе, примыкающем к границе Израиля, ставит правительство Нетаниягу перед непростой дилеммой.

С начала гражданской войны Израиль оказывал гуманитарную помощь жителям прилегающих сирийских районов. Пострадавшие лечились в израильских больницах. Согласно западным источникам, противники сирийского режима в приграничной полосе получали также оружие и боеприпасы.

Можно предположить, что после начала сирийского наступления беженцы из этих районов устремятся в сторону Израиля. Однако, полагает автор статьи Амос Арэль, Израиль не станет рисковать жизнями своих солдат для спасения граждан вражеской страны. Скорее всего, сирийской армии будет позволено занять приграничную зону – при условии, что в этой полосе не будет ни иранцев, ни "Хизбаллы".

Власти Израиля последовательно выступают за вывод из Сирии всех иранских и проиранских иностранных вооруженных сил, включая "Хизбаллу" и шиитские милиции из Ирака и Афганистана. По меньшей мере, Израиль добивается вывода этих сил из южной Сирии.



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