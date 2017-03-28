28 марта 2017 г.
последняя новость: 13:19
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:41 Роухани в России, Иран согласился на использование баз при налетах на Сирию
11:29 ЛАГ: "Сопротивление Израилю – не терроризм"
10:26 Убийц лидера ХАМАС ищут в Газе, публикация подробностей запрещена
09:48 МО РФ опровергло сообщения о сбитом в Сирии вертолете
07:56 Израильтянин две недели находится под арестом в Иордании
06:49 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 28 марта
21:26 Халид Машаль о ликвидации боевика ХАМАС в Газе: "Израиль объявил нам войну"
19:10 Израильская разведка: в Сирии на стороне ИГ воюют около 3.000 граждан Китая
15:40 Amnesty International: треть арестованных журналистов – в турецких тюрьмах
14:20 Президент Египта в третий раз с начала декабря встретился с еврейскими лидерами
Ближний Восток

Убийц лидера ХАМАС ищут в Газе, публикация подробностей запрещена

время публикации: 10:26 | последнее обновление: 10:57 блог версия для печати фото
Сын Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи на плечах Яхьи Сануара во время поминальной службы по Фукахи. Газа, 27 марта 2017 года
Портрет Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи. 25 марта 2017 года
Похороны Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи. 25 марта 2017 года
ВСЕ ФОТО

Суд Газы удовлетворил просьбу генеральной прокуратуры администрации ХАМАС, контролирующей сектор, и запретил публикацию сведений о ходе расследования убийства высокопоставленного активиста группировки Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи.

Прокурор сектора Исмаил Джабр подчеркнул, что запрет касается не только СМИ, но и новых медиа – то есть блогов и социальных сетей. Особо отмечается недопустимость распространения израильских публикаций на тему убийства.

Как отмечает агентство Maan, власти сектора копируют практику, принятую в Израиле – точно так же, как новые правила пересечения КПП "Бейт Ханун", называемый в Израиле КПП "Эрез", напоминают инструкции, принимаемые израильской администрацией на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

После убийства Фукахи администрация ХАМАС блокировала переходы через пограничные КПП. Но через несколько дней эти меры были смягчены, теперь, по словам пресс-секретаря МВД Ийяда аль-Бузума, КПП "Бейт Ханун" смогут пересекать женщины – независимо от возраста, дети младше 15 лет и мужчины старше 45 лет. Исключение также делается для тяжелобольных и членов семей палестинских заключенных. Транспортный терминал "Керем Шалом" работает в обычном режиме.

Администрация запретила выходить в море палестинским рыбакам. Все это указывает, что, по мнению властей Газы, убийцы Фукахи остаются на территории сектора.

Мазен Фукаха был застрелен 24 марта возле своего дома в районе Таль аль-Хауа, в секторе Газы, в него было выпущено семь пуль.

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) обвинили в смерти Фукахи "сионистского врага", "спланировавшего и осуществившего это преступление". В руководстве ХАМАС заявляли, что предварительное расследование подтверждает эту версию.

Ранее арабские СМИ сообщали: ХАМАС располагает информацией о том, что убийцы Фукахи появились со стороны моря и скрылись тем же путем. В руководстве ХАМАС эти публикации не комментируют.

Боевики ХАМАС заявили, что отомстят Израилю за гибель Фукахи. Аналогичные угрозы звучали на похоронах и со стороны "политических" лидеров ХАМАС. Халиль аль-Хайя, заместитель главы администрации ХАМАС Яхьи Сануара, сказал на похоронах: "Сионистский враг тысячу раз поймет, насколько безумно и глупо объединять землю Палестины кровью муджахидов".

По словам председателя политбюро группировки Халида Машаля, ликвидировав Фукахи, Израиль объявил ХАМАСу войну. "ХАМАС принимает вызов, чтобы защитить своих сыновей и дочерей", – заявил проживающий в Катаре главарь террористов.

Мазен Мухаммад Сулейман Фукаха был приговорен к девяти пожизненным заключениям за организацию в августе 2002-го теракта-самоубийства в автобусе маршрута 361 около Цфата, в результате которого погибли девять и были ранены 50 человек. Он был одним из более чем тысячи террористов, вышедших из тюрем в обмен на Гилада Шалита, и входил в число наиболее опасных террористов, получивших свободу в рамках этой сделки. По условиям соглашения, Фукаха был выслан в Газу вместе с десятками других террористов. Он продолжал участвовать в деятельности ХАМАС, однако не публиковалось сведений о том, чем именно в этой организации он занимался в последние годы.

Израиль не брал на себя ответственность за ликвидацию Фукахи. Не исключено, что его смерть стала следствием внутренних разборок.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 марта 2017 г.
Халид Машаль о ликвидации боевика ХАМАС в Газе: "Израиль объявил нам войну"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 марта 2017 г.
ХАМАС смягчил блокаду КПП на границе с Израилем
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 марта 2017 г.
ХАМАС блокировал все КПП на границе с Израилем
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 марта 2017 г.
В Газе похоронили убитого организатора терактов, ХАМАС грозит отомстить Израилю







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 28 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017