Убийц лидера ХАМАС ищут в Газе, публикация подробностей запрещена

Суд Газы удовлетворил просьбу генеральной прокуратуры администрации ХАМАС, контролирующей сектор, и запретил публикацию сведений о ходе расследования убийства высокопоставленного активиста группировки Мазена Мухаммада Сулеймана Фукахи.

Прокурор сектора Исмаил Джабр подчеркнул, что запрет касается не только СМИ, но и новых медиа – то есть блогов и социальных сетей. Особо отмечается недопустимость распространения израильских публикаций на тему убийства.

Как отмечает агентство Maan, власти сектора копируют практику, принятую в Израиле – точно так же, как новые правила пересечения КПП "Бейт Ханун", называемый в Израиле КПП "Эрез", напоминают инструкции, принимаемые израильской администрацией на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

После убийства Фукахи администрация ХАМАС блокировала переходы через пограничные КПП. Но через несколько дней эти меры были смягчены, теперь, по словам пресс-секретаря МВД Ийяда аль-Бузума, КПП "Бейт Ханун" смогут пересекать женщины – независимо от возраста, дети младше 15 лет и мужчины старше 45 лет. Исключение также делается для тяжелобольных и членов семей палестинских заключенных. Транспортный терминал "Керем Шалом" работает в обычном режиме.

Администрация запретила выходить в море палестинским рыбакам. Все это указывает, что, по мнению властей Газы, убийцы Фукахи остаются на территории сектора.

Мазен Фукаха был застрелен 24 марта возле своего дома в районе Таль аль-Хауа, в секторе Газы, в него было выпущено семь пуль.

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) обвинили в смерти Фукахи "сионистского врага", "спланировавшего и осуществившего это преступление". В руководстве ХАМАС заявляли, что предварительное расследование подтверждает эту версию.

Ранее арабские СМИ сообщали: ХАМАС располагает информацией о том, что убийцы Фукахи появились со стороны моря и скрылись тем же путем. В руководстве ХАМАС эти публикации не комментируют.

Боевики ХАМАС заявили, что отомстят Израилю за гибель Фукахи. Аналогичные угрозы звучали на похоронах и со стороны "политических" лидеров ХАМАС. Халиль аль-Хайя, заместитель главы администрации ХАМАС Яхьи Сануара, сказал на похоронах: "Сионистский враг тысячу раз поймет, насколько безумно и глупо объединять землю Палестины кровью муджахидов".

По словам председателя политбюро группировки Халида Машаля, ликвидировав Фукахи, Израиль объявил ХАМАСу войну. "ХАМАС принимает вызов, чтобы защитить своих сыновей и дочерей", – заявил проживающий в Катаре главарь террористов.

Мазен Мухаммад Сулейман Фукаха был приговорен к девяти пожизненным заключениям за организацию в августе 2002-го теракта-самоубийства в автобусе маршрута 361 около Цфата, в результате которого погибли девять и были ранены 50 человек. Он был одним из более чем тысячи террористов, вышедших из тюрем в обмен на Гилада Шалита, и входил в число наиболее опасных террористов, получивших свободу в рамках этой сделки. По условиям соглашения, Фукаха был выслан в Газу вместе с десятками других террористов. Он продолжал участвовать в деятельности ХАМАС, однако не публиковалось сведений о том, чем именно в этой организации он занимался в последние годы.

Израиль не брал на себя ответственность за ликвидацию Фукахи. Не исключено, что его смерть стала следствием внутренних разборок.





