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28 марта 2018 г.
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Ближний Восток

ЦАХАЛ обстрелял позиции боевиков ХАМАСа на восточной окраине Газы

время публикации: 11:46 | последнее обновление: 12:00 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ обстрелял позиции боевиков ХАМАСа на восточной окраине Газы
ЦАХАЛ обстрелял позиции боевиков ХАМАСа на восточной окраине Газы
ЦАХАЛ обстрелял позиции боевиков ХАМАСа на восточной окраине Газы

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщило, что в среду, 28 марта, израильская артиллерия обстреляла восточные районы города Газа. В сообщении сказано, что по позициям боевиков в районе Зейтун были выпущены два снаряда. Утверждается, что речь идет о неспровоцированных действиях ЦАХАЛа.

По данным Safa, в результате обстрела пострадавших нет.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, также сообщает об артиллерийском обстреле позиций боевиков в районе Зейтун. Кроме того, ПИЦ пишет об аресте израильскими военными двух нарушителей границы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает факт артиллерийского обстрела позиций боевиков ХАМАСа в северной части сектора Газы. В официальном сообщении сказано, что обстрел стал ответом на попытку очередной диверсии на границе Газы, предпринятой сегодня двумя злоумышленниками.

Напомним, что 27 марта трое арабов, вооруженных ножами и гранатами, проникли из сектора Газы на территорию Израиля. Они были задержаны около военной базы "Цеэлим" в Негеве, примерно в 15 км от границы с сектором Газы. В настоящий момент ведется расследование обстоятельств инцидента, и военные источники говорят, что "речь идет о серьезном провале, вызывающем тревогу".

Как сообщалось ранее, ЦАХАЛ и силы безопасности продолжают подготовку к массовым демонстрациям палестинских арабов на границе между Газой и Израилем, запланированным на 30 марта. Военные опасаются, что демонстрации, которые ХАМАС называет "маршем возвращения" или "маршем миллионов", перерастут в столкновения с военнослужащими и в попытку прорыва разделительного забора.

Как сообщает портал Walla, для предотвращения эскалации в районе границы с сектором будут сконцентрированы крупные силы армии. Речь идет о силах пехоты и танковых подразделениях, снайперах, бойцах спецподразделений и силах полевой разведки. Наблюдение за происходящим будет вестись и с воздуха.

Полицейские и пограничники (МАГАВ) блокируют участки территории, прилегающие к границе с Газой. Целью этих мероприятий является пресечение попыток арабов проникнуть вглубь израильской территории, а также удаление граждан из района возможных беспорядков. Предполагается, что территории, прилегающие к разделительному забору, будут объявлены закрытой военной зоной.

В городах и поселках юга Израиля будут находиться крупные силы полиции, в задачу которых войдет обеспечение порядка и предотвращение актов террора.

Сообщается, что ЦАХАЛ распространяет в секторе Газы листовки, призывающие местных жителей воздержаться от участия в акциях, организованных ХАМАСом.

Начальник генерального штаба Гади Айзенкот заявил в интервью газете "Исраэль а-Йом", что ЦАХАЛ не допустит прорыва разделительного забора и жестко отреагирует на насильственные действия. "Если палестинцы думают, что им удастся прорвать забор и пройти маршем на территорию Израиля, то они ошибаются", – заявил начальник генерального штаба.

В то же время, как пишет Walla, в ЦАХАЛе опасаются, что, если столкновения приведут к жертвам среди палестинских арабов, это повлечет за собой эскалацию, которая распространится на Иудею и Самарию.

28 марта пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что, начиная с полуночи 29 марта, будет введен режим изоляции арабских территорий Иудеи и Самарии. Будут закрыты также КПП на границе между Израилем и сектором Газы. Режим изоляции будет снят в полночь 7 апреля. В этот период въезд на территорию Израиля будет разрешаться лишь в гуманитарных случаях с ведома представителей координатора действий правительства в Иудее, Самарии и Газе.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2018 г.
ЦАХАЛ и силы безопасности готовятся к массовым беспорядкам на границе с Газой
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 марта 2018 г.
СМИ: ХАМАС создает дополнительную буферную зону на границе Газы и Израиля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 марта 2018 г.
ЦАХАЛ обратился к жителям Газы по-арабски с призывом не участвовать в провокации ХАМАСа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 марта 2018 г.
Около военной базы "Цеэлим" задержаны трое палестинских арабов с гранатами и ножами







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