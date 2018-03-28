ЦАХАЛ обстрелял позиции боевиков ХАМАСа на восточной окраине Газы

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщило, что в среду, 28 марта, израильская артиллерия обстреляла восточные районы города Газа. В сообщении сказано, что по позициям боевиков в районе Зейтун были выпущены два снаряда. Утверждается, что речь идет о неспровоцированных действиях ЦАХАЛа.

По данным Safa, в результате обстрела пострадавших нет.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, также сообщает об артиллерийском обстреле позиций боевиков в районе Зейтун. Кроме того, ПИЦ пишет об аресте израильскими военными двух нарушителей границы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает факт артиллерийского обстрела позиций боевиков ХАМАСа в северной части сектора Газы. В официальном сообщении сказано, что обстрел стал ответом на попытку очередной диверсии на границе Газы, предпринятой сегодня двумя злоумышленниками.

Напомним, что 27 марта трое арабов, вооруженных ножами и гранатами, проникли из сектора Газы на территорию Израиля. Они были задержаны около военной базы "Цеэлим" в Негеве, примерно в 15 км от границы с сектором Газы. В настоящий момент ведется расследование обстоятельств инцидента, и военные источники говорят, что "речь идет о серьезном провале, вызывающем тревогу".

Как сообщалось ранее, ЦАХАЛ и силы безопасности продолжают подготовку к массовым демонстрациям палестинских арабов на границе между Газой и Израилем, запланированным на 30 марта. Военные опасаются, что демонстрации, которые ХАМАС называет "маршем возвращения" или "маршем миллионов", перерастут в столкновения с военнослужащими и в попытку прорыва разделительного забора.

Как сообщает портал Walla, для предотвращения эскалации в районе границы с сектором будут сконцентрированы крупные силы армии. Речь идет о силах пехоты и танковых подразделениях, снайперах, бойцах спецподразделений и силах полевой разведки. Наблюдение за происходящим будет вестись и с воздуха.

Полицейские и пограничники (МАГАВ) блокируют участки территории, прилегающие к границе с Газой. Целью этих мероприятий является пресечение попыток арабов проникнуть вглубь израильской территории, а также удаление граждан из района возможных беспорядков. Предполагается, что территории, прилегающие к разделительному забору, будут объявлены закрытой военной зоной.

В городах и поселках юга Израиля будут находиться крупные силы полиции, в задачу которых войдет обеспечение порядка и предотвращение актов террора.

Сообщается, что ЦАХАЛ распространяет в секторе Газы листовки, призывающие местных жителей воздержаться от участия в акциях, организованных ХАМАСом.

Начальник генерального штаба Гади Айзенкот заявил в интервью газете "Исраэль а-Йом", что ЦАХАЛ не допустит прорыва разделительного забора и жестко отреагирует на насильственные действия. "Если палестинцы думают, что им удастся прорвать забор и пройти маршем на территорию Израиля, то они ошибаются", – заявил начальник генерального штаба.

В то же время, как пишет Walla, в ЦАХАЛе опасаются, что, если столкновения приведут к жертвам среди палестинских арабов, это повлечет за собой эскалацию, которая распространится на Иудею и Самарию.

28 марта пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что, начиная с полуночи 29 марта, будет введен режим изоляции арабских территорий Иудеи и Самарии. Будут закрыты также КПП на границе между Израилем и сектором Газы. Режим изоляции будет снят в полночь 7 апреля. В этот период въезд на территорию Израиля будет разрешаться лишь в гуманитарных случаях с ведома представителей координатора действий правительства в Иудее, Самарии и Газе.





