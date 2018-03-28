Бюджет ПНА 2018: 1,25 млрд шекелей на зарплаты террористам

Впервые за последние четыре года Палестинская национальная администрация публично заявила о продолжении выплаты "зарплат" террористам, отбывающим наказание в израильских тюрьмах, а также семьям террористов, погибших во время терактов или при попытке их совершения.

Согласно опубликованному бюджету ПНА на 2018 год, 550 миллионов шекелей выделены живым террористам, отбывающим наказание в Израиле, и еще 687 миллионов шекелей – семьям террористов.

В последний раз официальные бюджеты на эти цели публиковались в 2014 году, когда под международным давлением Махмуд Аббас объявил о закрытии министерства по делам заключенных. Вместо этого зарплаты террористам направлялись окольным путем через управление по делам заключенных в Организации освобождения Палестины, официально не входящей в структуры ПНА и получавшее деньги через Национальный палестинский фонд.

Следует отметить, что весь бюджет ПНА на 2018 год составляет 16,5 миллиардов шекелей. Таким образом, на зарплаты террористам и их семьям выделяется 7,5% бюджета. Для сравнения, бюджет министерства здравоохранения составляет 1,8 миллиарда шекелей.

Согласно отчету, подготовленному бывшим начальником аналитического отдела военной разведки (АМАН) бригадным генералом запаса Йоси Купервассером год назад, в 2016 году ПНА потратила на "зарплаты" отбывающим наказание в израильских тюрьмах террористам 1,1 миллиарда шекелей, что составляет 7% бюджета автономии.

Террористы, получившие до 3 лет тюрьмы, получают 1.400 шекелей в месяц. Приговор от 3 до 5 лет тюрьмы повышает "зарплату" до 2.000 шекелей в месяц. Получившие 5-10 лет тюрьмы зарабатывают 4.000 шекелей в месяц. Приговор 10-15 лет тюрьмы дает террористу доход 6.000 в месяц, а 15-20 лет тюрьмы – 7 тысяч шекелей в месяц.

Приговоренные к 20-25 годам тюрьмы получают 8 тысяч шекелей в месяц, к 25-30 годам – 10 тысяч шекелей в месяц, а получившие более 30 лет тюрьмы – 12 тысяч шекелей в месяц.

Кроме того, после освобождения террористы получают одноразовый бонус в размере от 1.500 до 25 тысяч шекелей, в зависимости от реально проведенного в тюрьме срока.

Эти суммы не включают стоимость льгот, таких как бесплатное образование, лечение, профессиональные курсы.

Отметим, что средняя зарплата в Палестинской автономии составляет около 2.000 шекелей в месяц.

Напомним, что 23 марта, президент США Дональд Трамп подписал акт Тейлора Форса, согласно которому из суммы, передаваемой США в качестве помощи Палестинской автономии, будут вычитаться "пособия" террористам и их семьям, выплачиваемые ПНА.

На целевые средства, выделяемые под конкретные гуманитарные проекты, такие, как строительство больниц в Восточном Иерусалиме и вакцинация детей, закон распространяться не будет.

"Конгресс призывает Палестинскую национальную администрацию прекратить выплаты террористам, приговоренным к тюремному заключению, и семьям тех, кто погиб, осуществляя террористические акты, а также отменить законы, регламентирующие эти выплаты", - говорится в тексте акта Тейлора Форса. В тексте также содержится призыв к странам-донорам приостановить оказание помощи Палестинской автономии до тех пор, пока ПНА не прекратит выплаты, поощряющие терроризм.

Акт Тейлора Форса назван в честь американского студента, погибшего в 2016 году в результате теракта в Яффо.





