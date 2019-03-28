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Ближний Восток

Глава МИД ОАЭ: "Отказ налаживать отношения с Израилем - серьезная ошибка"

время публикации: 15:59 | последнее обновление: 16:41 блог версия для печати фото
Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш
Заседание ЛАГ
Глава МИД ОАЭ: "Отказ налаживать отношения с Израилем – серьезная ошибка"

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что в прошлом арабские страны совершили серьезную ошибку, отказавшись от налаживания отношений с Израилем.

В интервью газете The National политик сообщил, что формальное признание Израиля придаст положительный импульс и переговорам с палестинцами. Это радикальный отход от традиционной точки зрения, согласно которой нормализация возможна только после мира с палестинцами.

"Много-много лет назад арабы приняли решение не контактировать с Израилем. Оглядываясь назад, нужно сказать, что это было очень неверное решение. Можно иметь политические разногласия, но при этом нужно держать открытыми каналы связи", - добавил Гаргаш.

Объединенные Арабские Эмираты осудили решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной израильской территорией. Гаргаш также выступил против заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу, согласно которому Израиль – еврейское демократическое государство.

"Заявление Нетаниягу о том, что Израиль не является государством всех граждан не просто возмутительно. Оно предоставляет легитимацию экстремистам. Подобные позорные заявления препятствуют продвижению к миру", - сказал министр две недели назад.

Напомним, что еврейское государство неоднократно предлагало нормализацию своим арабским соседям. Самая известная попытка имела место после Шестидневной войны, когда глава правительства Леви Эшколь предложил уйти со всех территорий, завоеванных в ходе военных действий.

На Хартумской конференции 1968 года арабский мир ответил тройным "нет": нет – признанию Израиля, нет – переговорам с Израилем, нет – миру с Израилем. За прошедшие десятилетия только Египет и Иордания заключили с еврейским государством формальный мирный договор.

Однако в последние годы общность геополитических интересов, в первую очередь – иранская угроза привели к значительному сближению Израиля и суннитских монархий. Израильские политики неоднократно посещали арабские страны, несмотря на отсутствие формальных отношений.



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