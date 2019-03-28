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28 марта 2019 г.
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Ближний Восток

Египтяне передали ХАМАСу условия Израиля, Газа готовится к "маршу миллионов"

время публикации: 08:02 | последнее обновление: 08:21 блог версия для печати фото
Египтяне передали ХАМАСу условия Израиля, Газа готовится к "маршу миллионов"
Египтяне передали ХАМАСу условия Израиля, Газа готовится к "маршу миллионов"
Египтяне передали ХАМАСу условия Израиля, Газа готовится к "маршу миллионов"

Вечером 27 марта в сектор Газы через израильский контрольно-пропускной пункт "Эрез" прибыла делегация представителей руководства египетской разведки с целью переговоров с лидерами ХАМАСа. Перед этими переговорами египтяне консультировались с израильскими военными.

Израильский сайт Ynet пишет, что в Газе, в офисе Яхьи Сануара (глава правительства Газы) прошли два раунда переговоров с египетскими представителями. На встречах присутствовали представители ХАМАСа, "Исламского джихада", "Народного фронта освобождения Палестины" и "Демократического фронта освобождения Палестины". Переговоры продолжались до 2 часов ночи 28 марта.

После первого раунда активисты проекта Gaza Report сообщили, что переговоры египетских посредников с ХАМАСом не увенчались успехом. Согласно этому источнику, лидеры террористической организации отвергли предложение Израиля, посчитав условия соглашения кабальными, а уступки, на которые готов пойти Иерусалим, недостаточными.

По информации израильской радиостанции "Кан Бет", Израиль потребовал от ХАМАСа не допустить в ближайшие выходные скопления людей на границе и отменить проведение "марша миллионов". Радиостанция также процитировала источник в ХАМАСе, который заявил, что террористическая организация не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта и готова отменить мероприятия, запланированные на 29 и 30 марта, если получит положительный ответ на свои требования от Израиля.

Египтяне требовали от руководства ХАМАСа подписать соглашение о введении режима прекращение огня сроком на один год. На это же время ХАМАС должен отказаться от проведения массовых акций протеста на границе с сектором Газы. В обмен на это сектору Газы будут предложены проекты по реконструкции и развитию.

Источник, на который ссылался проект Gaza Report сообщил: в том случае, если ХАМАС отвергнет предложение, Египет складывает с себя полномочия посредника и на переговорах и дает Израилю "зеленый свет" для проведения операции в Газе.

Отметим, что активисты Gaza Report проживают в секторе Газы. ХАМАС и СМИ, принадлежащие террористической группировке, называют их "предателями, распространяющими информацию, играющую на руку сионистскому врагу.

Утром 28 марта сайт Ynet со ссылкой на собственные источники в Газе сообщил: египтяне передали ХАМАСу предложение Израиля, согласно которому в случае, если "марш миллионов" 29-30 марта будет мирным и ночные беспорядки на границе прекратятся, будет увеличено число грузовиков, пропускаемых через КПП "Керем Шалом", до 12 миль будет увеличена зона рыболовства и улучшено обеспечение Газы электроэнергией.

Судя по имеющейся информации, лидеры ХАМАСа и других "фракций" в Газе пока не приняли согласованное решение в связи с этими предложениями. Ранее ХАМАС заявлял о намерении провести 29-30 марта беспрецедентный "марш миллионов" на границе Газы, отметив таким образом "День земли" и первую годовщину "марша возвращения", в ходе которого за год на границе были убиты сотни активистов. Хамасовские СМИ сообщают, что подготовка к "маршу миллионов" идет полным ходом, и он не будет отменен ни при каких условиях.

13-й канал израильского ТВ передает со ссылкой на высокопоставленного палестинского чиновника: египетская делегация продолжит посреднические переговоры с Израилем и ХАМАСом в период проведения "марша миллионов".



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