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Ближний Восток

Израильский БПЛА нанес удар по цели на севере Газы, трое раненых

время публикации: 15:09 | последнее обновление: 15:26 блог версия для печати фото
Израильский БПЛА нанес удар по цели на севере Газы, трое раненых
Израильский БПЛА нанес удар по цели на севере Газы, трое раненых
Израильский БПЛА нанес удар по цели на севере Газы, трое раненых

Мониторинговая группа Gaza Report сообщает, что израильский БПЛА нанес удар по поджигателям около Джебалии на севере сектора Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает сообщение об ударе, осуществленным израильскими ВВС. В сообщении сказано, что удар был нанесен по группе, запускавшей "огненные шары" в сторону израильской территории.

По сведениям Gaza Report, в результате атаки ранены три человека.

Отметим, что сообщения Gaza Report и пресс-службы ЦАХАЛа были опубликованы до того, как сведения об ударе с воздуха были подтверждены хамасовским "Палестинским информационным центром" (ПИЦ).

ПИЦ передает, что удар был нанесен беспилотником по "группе гражданских лиц", которые находились в районе кладбища к востоку от Джебалии. Минздрав Газы подтверждает госпитализацию троих раненых.

27-28 марта делегация представителей руководства египетской разведки вела переговоры с лидерами ХАМАСа, "Исламского джихада", "Народного фронта освобождения Палестины" и "Демократического фронта освобождения Палестины". Переговоры проходили в несколько раундов, египтяне прерывались на консультации с израильской стороной.

После первого раунда активисты проекта Gaza Report сообщили, что переговоры египетских посредников с ХАМАСом не увенчались успехом. Согласно этому источнику, лидеры террористической организации отвергли предложение Израиля, посчитав условия соглашения кабальными, а уступки, на которые готов пойти Иерусалим, недостаточными.

По информации израильской радиостанции "Кан Бет", Израиль потребовал от ХАМАСа не допустить в ближайшие выходные скопления людей на границе и отменить проведение "марша миллионов". Радиостанция также процитировала источник в ХАМАСе, который заявил, что террористическая организация не заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта и готова отменить мероприятия, запланированные на 29 и 30 марта, если получит положительный ответ на свои требования от Израиля.

Египтяне требовали от руководства ХАМАСа подписать соглашение о введении режима прекращение огня сроком на один год. На это же время ХАМАС должен отказаться от проведения массовых акций протеста на границе с сектором Газы. В обмен на это сектору Газы будут предложены проекты по реконструкции и развитию.

Источник, на который ссылался проект Gaza Report сообщил: в том случае, если ХАМАС отвергнет предложение, Египет складывает с себя полномочия посредника и на переговорах и дает Израилю "зеленый свет" для проведения операции в Газе.

Отметим, что активисты Gaza Report проживают в секторе Газы. ХАМАС и СМИ, принадлежащие террористической группировке, называют их "предателями, распространяющими информацию, играющую на руку сионистскому врагу.

Утром 28 марта сайт Ynet со ссылкой на собственные источники в Газе сообщил: египтяне передали ХАМАСу предложение Израиля, согласно которому в случае, если "марш миллионов" 29-30 марта будет мирным и ночные беспорядки на границе прекратятся, будет увеличено число грузовиков, пропускаемых через КПП "Керем Шалом", до 12 миль будет увеличена зона рыболовства и улучшено обеспечение Газы электроэнергией.

Судя по имеющейся информации, лидеры ХАМАСа и других "фракций" в Газе пока не приняли согласованное решение в связи с этими предложениями. Ранее ХАМАС заявлял о намерении провести 29-30 марта беспрецедентный "марш миллионов" на границе Газы, отметив таким образом "День земли" и первую годовщину "марша возвращения", в ходе которого за год на границе были убиты сотни активистов. Хамасовские СМИ сообщают, что подготовка к "маршу миллионов" идет полным ходом, и он не будет отменен ни при каких условиях.

Египетская делегация продолжает посреднические переговоры с Израилем и ХАМАСом в период проведения "марша миллионов".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 марта 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 марта 2019 г.
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Четверг, 28 марта 2019 г.
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