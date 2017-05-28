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Ближний Восток

2-й канал ИТВ: Трамп обвинил Аббаса во лжи

время публикации: 20:29 | последнее обновление: 21:51 блог версия для печати фото
2-й канал ИТВ: Трамп сорвался на Аббаса, обвинив его во вранье
Переговоры Дональда Трампа и Махмуда Аббаса состоялись 23 мая в Бейт-Лехеме
Переговоры Дональда Трампа и Махмуда Аббаса состоялись 23 мая в Бейт-Лехеме

По информации 2-го канала, Дональд Трамп сорвался на крик во время последней встречи с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Президента США вывела из себя ложь.

Согласно этому источнику, Дональд Трамп обвинил Махмуда Аббаса в том, что во время встречи в Вашингтоне тот сказал ему неправду по поводу непричастности Рамаллы к подстрекательствам против Израиля. "Вы говорили со мной о мире. Но Израиль предоставил мне убедительные доказательства того, что Вы лично ответственны за подстрекательства".

В сюжете 2-го канала указывалось, что эти подробности стали известны от американского источника, заслуживающего доверия. В сообщении также отмечалось, что, накричав на Аббаса, Трамп вскоре успокоился, и встреча продолжилась в нормальном тоне.

Переговоры Дональда Трампа и Махмуда Аббаса состоялись 23 мая в Бейт-Лехеме. СМИ сообщали, что в ходе встречи американский президент напоминал собеседнику о том, что нельзя бороться за мир, финансируя и поощряя террористов.



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